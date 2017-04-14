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14 Nisan 2017 16:35

Toroslar EDAŞ, referandum tedbirlerini aldı

Toroslar EDAŞ referandum öncesi ve esnasında sürdürülebilir enerji sağlamak için dağıtım bölgesinde bulunan illerde gerekli tedbirleri aldı.

Toroslar EDAŞ, referandum tedbirlerini aldı

14 Nisan 2017 16:35


Toroslar EDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve valilikler başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlayan Toroslar EDAŞ, kritik bölgelerde 24 saat nöbetçi ekipler ile hizmet vermeye devam edecek.


Toroslar EDAŞ, dağıtım bölgesinde bulunan Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye’de 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandum için gerekli tedbirleri aldı. Referandum öncesi ve sırasında kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sağlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve valilikler başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak bir dizi tedbiri hayata geçirecek.


Referandum süreci için aldığı tedbirler kapsamında ilgili illerde planlı kesinti yapmayacak. Enerji sürekliliğini sağlamak adına alternatif enerji besleme planları yapan Toroslar EDAŞ, en hızlı müdahaleyi sağlamak adına kritik bölgelerde 24 saat nöbetçi ekipleri hazır bulunduracak, saha koordinasyonunun hızla yönetilebilmesi için bas-konuş ve ortak yayın teknolojisini uygulayacak. Ayrıca, referandum süresince oluşturacağı kriz merkezinden olası arızalara anlık müdahaleleri hızlıca koordine edecek, periyodik olarak ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları koordineli olarak bilgilendirecek.



Kapsamlı bir hazırlık yapıldı


Referandum öncesinde oldukça titiz ve kapsamlı bir hazırlık süreci yürüten Toroslar EDAŞ, YSK tarafından belirlenen oy sayımı yapılacak merkezlerin jeneratör ihtiyaçlarına katkıda bulundu. Sokak ve cadde aydınlatmalarına kapsamlı bakım yaparak tüm aydınlatmaları yanar hale getirdi.


Vatandaşlar aynı zamanda elektrik dağıtım şebekesine ilişkin her türlü konuda Alo 186 Çağrı Merkezi ve resmi Twitter kanalıyla bildirimde bulunulabilecek.




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