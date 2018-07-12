Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 11:47

Toroslardan Akdeniz’e asfalt seferberliği

Adana Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede 4 yılda 2 bin 450 kilometre yol 102 köprü ve menfez, bin 403 kilometre içme suyu şebekesi, 560 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattının yapımını gerçekleştirdi.

Toroslardan Akdeniz’e asfalt seferberliği

12 Temmuz 2018 11:47


40 dereceye ulaşan bunaltıcı yaz sıcaklarında 160 derecelik asfaltı yollara döken Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda Tufanbeyli ilçe merkezinde çalışma yürüten Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Şehit İlbey Caddesi ve Devlet Hastanesi yolu başta olmak üzere muhtelif güzergahlarda toplam 2 bin 500 metrelik asfalt kaplaması gerçekleştirdi. Tufanbeyli’de 3 bin 360 ton bitümlü sıcak karışım kullanılarak, ilçe merkezinin yollarında ulaşım konforu arttırıldı.


Adana Büyükşehir Belediyesi, bu ilçeye 208 kilometre uzaklıktaki Yumurtalık’ta da eş zamanlı asfaltlama çalışması yürüttü. Turizm sezonunun en hareketli günlerinin yaşandığı sahil ilçesi Yumurtalık’ta tatil sitelerine ulaşım veren Girne Caddesi başta olmak üzere bin 50 metre uzunluğundaki yollar bin 700 ton sıcak karışım bitümlü asfalt kullanılarak yenilendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç