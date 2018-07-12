Toroslardan Akdeniz’e asfalt seferberliği

40 dereceye ulaşan bunaltıcı yaz sıcaklarında 160 derecelik asfaltı yollara döken Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda Tufanbeyli ilçe merkezinde çalışma yürüten Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Şehit İlbey Caddesi ve Devlet Hastanesi yolu başta olmak üzere muhtelif güzergahlarda toplam 2 bin 500 metrelik asfalt kaplaması gerçekleştirdi. Tufanbeyli’de 3 bin 360 ton bitümlü sıcak karışım kullanılarak, ilçe merkezinin yollarında ulaşım konforu arttırıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, bu ilçeye 208 kilometre uzaklıktaki Yumurtalık’ta da eş zamanlı asfaltlama çalışması yürüttü. Turizm sezonunun en hareketli günlerinin yaşandığı sahil ilçesi Yumurtalık’ta tatil sitelerine ulaşım veren Girne Caddesi başta olmak üzere bin 50 metre uzunluğundaki yollar bin 700 ton sıcak karışım bitümlü asfalt kullanılarak yenilendi.