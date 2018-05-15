Canik’in ifadesinde, "Ninemin küfür etmesi üzerine bir anlık sinirle sandalye üzerindeki bez parçasını ninemin boğazına doladım. Nefessiz kalınca bıraktım" dediği belirtildi.

Merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde 14 Nisan Cumartesi günü babaannesi Elif Tul’u (82) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İsmail Canik (27) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Canik hakkında "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, yalnız yaşayan Elif Tul’dan iki gündür haber alınamadığının polise bildirilmesi üzerine evine girilen yaşlı kadının, holde ölü olarak bulunduğu belirtildi.

İddianamede, yapılan incelemede yaşlı kadının beyaz renkli çamaşır ile boğulduğu, yapılan araştırma sonunda yaşlı kadının torunu İsmail Canik’in katil zanlısı olarak tutuklandığı kaydedildi.

Olay günü akşam saatlerinde tek başına babaannesi Elif Tul’un evine gittiğini anlatan Canik, iddianamedeki savunmasında şunları kaydetti:

"Bankalara kredi kartı borcum olduğu için 500 lira para istedim. Nenem ’param yok’ dedi. Ben de ’diğer torunlarına para veriyorsun bana vermiyorsun’ dedim. Bu sözlerim sonrası nenemin küfür etmesi üzerine bir anlık sinirle sandalye üzerindeki bez parçasını nenemin boğazına doladım. Nefessiz kalınca bıraktım. Kapıyı kilitleyerek anahtarı evin arka tarafındaki açık pencereden içeri atıp evime gittim."

İsmail Canik’in yaşlı kadının cesedi bulunduğunda gözyaşı döktüğü ve taziyesine katılıp, başsağlığı dileklerini kabul ettiği öğrenildi.