Trafik Haftası kutlamaları

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında Adana Kız Lisesi Müdürü Yıldız Akman, “Son yıllarda artan trafik kazalarının önüne geçebilmek adına gençleri bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için kapsamlı bir program düzenledik” dedi.

Şenlik havası içinde geçen etkinlikte öğrenciler tarafından bilim fuarlarında sergilenen çalışmalar da katılımcılara tanıtıldı. Ayrıca okul müdürü Yıldız Akman tarafından günün anısına Çukurova İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yarlıgaç’a plaket verildi.

Programa İl Emniyet Müdür Yardımcısı M. Erdal Cılasın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Bilal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yarlıgaç, İlçe Jandarma Komutanı, Ahmet Rıza Müftüoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.