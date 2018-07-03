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03 Temmuz 2018 11:02

Trafik kavgası LÖSEV’e bağışla sonuçlandı

Adana’da trafikte tartışan iki kişi, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından yapılan uzlaştırma sonucu mahkemeye gitmeden anlaştı.

Trafik kavgası LÖSEV’e bağışla sonuçlandı

03 Temmuz 2018 11:02

Uzlaşma sonucu müştekinin talebi üzerine LÖSEV’e bin 500 lira bağışta bulunan şüpheli, 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaktan kurtuldu.


Adalet Bakanlığının uygulamaya koyduğu ceza adalet sisteminde alternatif çözümlerden biri olan ve fail ile mağdur arasındaki anlaşmazlıkların tarafsız uzlaştırmacı marifetiyle çözümünü sağlayan uzlaştırmayla ilgili en güzel örneklerden biri Adana’da yaşandı. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda geçtiğimiz 2 Kasım’da Mazlum Talayhan (26) ile pazarcı Aziz Aksu (34) arasında maddi hasarlı trafik kazası sonrası tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Aziz Aksu, Mazlum Talayhan’ı darp ederek yaraladı. Olaydan sonra Mazlum Talayhan, polis merkezine gidip kendisini darp eden Aziz Aksu’dan şikayetçi oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘kasten yaralama’ suçundan başlatılan soruşturmada, dosya suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu tarafından uzlaştırmacı Zabıt Katibi Müslüm Deniz Alagöz’e verildi.



Her iki taraf da mutlu


Uzlaştırmacı Alagöz’ün görüştüğü müşteki Talayhan, kendisi için bir şey istemediğini şüphelinin Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bin 500 lira bağış yapması durumunda uzlaşabileceğini söyledi. Şüpheli Aziz Aksu da müştekinin talebini kabul ederek anlaştı. Uzlaşma sonucunda trafikte tartışıp kavga eden müşteki ve şüpheli, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Görüşme Odası’nda bir araya gelip el sıkıştı. Şüpheli Aziz Aksu, LÖSEV’e bin 500 lira bağışta bulunarak ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.


Uzlaşmayla ceza almaktan kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Aksu, "İstenmeyen bir olay yaşadık. Olayın uzlaşmayla çözülebileceğini öğrenince çok sevindim. LÖSEV’e bağış yaparak, çocukları sevindirmek beni ayrıca mutlu etti. Mahkemeye gitmeden kısa sürede güzel bir yardımla çözüme kavuşturduk” dedi.


Şikayetçi Mazlum Talayhan da "Burada her iki taraf da mutlu oldu. Ayrıca lösemi hastası çocuklara da güzel bir desteğimiz oldu" diye konuştu.




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