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05 Haziran 2018 15:09

Trafik kazasında hayatını kaybeden genç doktora veda

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden El Cerrahisi Uzmanı Dr.

Trafik kazasında hayatını kaybeden genç doktora veda

05 Haziran 2018 15:09

İbrahim Avşin Öztürk’ün cenazesi memleketi Adana’nın Kozan ilçesinde ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.


Cenaze törenine genç yaşta trafik kazasında hayata veda eden Dr. İbrahim Avşin Öztürk’ün (34) annesi Sündüz, babası İsmail Öztürk ile öğretmen eşi Sultan Öztürk, kız kardeşi Ayşin Gedik ile yakınları, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Genç doktorun cenazesi kılınan cenaze namazına müteakip Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan Asri Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde genç doktorun eşi, anne ve babası ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadılar.


Öte yandan, genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden El Cerrahisi Uzmanı Dr. İbrahim Avşin Öztürk’ün ailesinde 5 doktorun olduğu ve kendisinin de küçük yaştan bu yana doktor olmak istediği öğrenildi.




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