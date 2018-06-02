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02 Haziran 2018 15:13

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş defnedildi

Görevli olduğu Van’ın Çaldıran ilçesinden Adana’ya giderken araçla şarampole yuvarlanarak hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Emrah Küçükbayram (27) memleketi Adana’nın Saimbeyli ilçesinde defnedildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş defnedildi

02 Haziran 2018 15:13


Van’ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığında 1,5 yıldır görev yapan ve kendisine ait araçla memleketi Adana’ya gitmek üzere yola çıkan Uzman Çavuş Emrah Küçükbayram, Bitlis’in Adilcevaz ilçesi civarında direksiyon hakimiyetini kaybederek önce elektrik direğine çarptı ardından şarampole yuvarlandı. Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Emrah Küçükbayram’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Adana’nın Saimbeyli ilçesine bağlı Değermenciuşağı Mahallesi’ne gönderildi.


Küçükbayram’ın cenazesi baba ocağına getirilirken, anne Turna ve baba Mehmet Küçükbayram gözyaşlarına boğuldu. Uzman Çavuş Küçükbayram’ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Değermenciuşağı Mahallesi Mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.


Törene, Saimbeyli Kaymakamı Hakan Keskin, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Abdulkadir Seri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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