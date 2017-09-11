Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 15:55

Trafik polisi 9 bin lira alacağı için 3 akrabasını öldürdü

Adana’da bir trafik polisi, 9 bin lira alacağını ödemedikleri iddiasıyla 2 dayısı ile kuzenini beylik tabancasıyla öldürdü.

Trafik polisi 9 bin lira alacağı için 3 akrabasını öldürdü

11 Eylül 2017 15:55


Alınan bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’ndeki Keresteciler Sitesi’nde meydana geldi. Trafik polisi Görkem E., polis olmadan önce ortak kerestecilik yaptığı dayıları İlyas Barak ve Ümit Barak’ın iş yerine geldi. Görkem E., burada ortaklıkları döneminden alacağı olan 9 bin liranın ödenmesi için dayıları ve iş yerinde bulunan kuzeni Onur Bakabula ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Görkem E., üzerindeki beylik tabancasıyla dayılarını ve kuzenini başlarından vurduktan sonra otomobil ile kaçtı.


Ümit Barak olay yerinde, ağır yaralanan İlyas Barak ile Onur Bakubala kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Trafik polisi Görkem E., Kürkçüler Mahallesi’nde polisi arayıp teslim olmak istediğini bildirdi. Görkem E., bulunduğu yere gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç