Trafik polisinden şalgamlı kış denetimi

Adana'da bölge trafik ekipleri kış denetimi yaparak araçların lastiklerini kontrol ederken sürücülere de şalgam ikram etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bölge trafik ekipleri trafikte kış kurallarının geçerli olmasıyla birlikte denetimlere hız verdi. Ekipler vatandaşların daha güvenli yolculuk yapabilmesi için gece-gündüz, 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak kış denetimi yapıyor. Trafik polisleri özellikle otoyol giriş çıkışlarında bekleyerek şehre giren bütün araçların kış lastiği takıp takmadığını kontrol ediyor. Polis durdurduğu araç sürücülerine güler yüzlü davranıp ne yapacağını izah edip uyarılarda bulunduktan sonra elindeki kumpas ile lastiklerin ölçümünü yapıyor.

Trafik polisi denetimler sırasında vatandaşa Adana'da çok sevilen ve özellikle kışın tüketilen şalgam ikram ediyor. Bu durumdan çok memnun olan sürücüler polislerin hem vatandaşın güvenliği için denetim yapmasından hem de güler yüzlü olup ikramda bulunmasından memnun olduklarını söyledi. Polis kış lastiğinin yanı sıra durduğu otobüslerde de emniyet kemeri uygulaması yapıyor. Hem yolcuların hem de sürücünün emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilerek takmayanlara ceza uygulanıyor.

Otobüslerde emniyet kemeri uygulamasına bu yıl başlanırken, takmayanlara 80 lira para cezası verildiği öğrenildi. Kış lastiği kullanmayan sürücülere ise Karayolları Trafik Kanunu'na göre 715 lira para cezası kesiliyor. Bunun yanında kış lastiği takılı olan araçların tekerlekleri de kumpas cihazlarıyla ölçülüyor. Hafif ticari araçlarda tekerlik dişlerinin derinliği 0.6 inç'in altında olan sürücülere ise “uygun durumda lastik bulundurmama” suçundan 108 lira para cezası kesiliyor.