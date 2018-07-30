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30 Temmuz 2018 14:01

Trafikte pes dedirten görüntü

Adana’da bir belediye otobüsü şoförü tek şeritli yolda takip mesafesini korumazken, önündeki aracı taciz ederek yol istedi.

Trafikte pes dedirten görüntü

30 Temmuz 2018 14:01


Alınan bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı set üzerinde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü, tek şeritli yolda yolcularının canını hiçe saydı. 01 DUY 96 plakalı otobüs sürücüsü, önündeki otomobil ile takip mesafesini neredeyse sıfıra kadar düşürdü. Takip mesafesini korumayan otobüs şoförü, tek şeritli yolda selektör yaparak yol isteme ısrarına devam etti. Daha sonra yolun çift şerit olmasıyla otobüs şoförü, hız kurallarını da ihlal ederek, ilerleyip yoluna devam etti.


Otobüs şoförü trafiği tehlikeye atmasının yanı sıra, taşıdığı yolcuların da canını hiçe saydı.




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