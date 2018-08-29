Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 08:51

Traktör lastiğinden uyuşturucu çıktı

Adana’da polisin yaptığı operasyonda pikap üzerindeki traktör lastiği içerisinden 55 kilo esrar bulundu.

Traktör lastiğinden uyuşturucu çıktı

29 Ağustos 2018 08:51


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Ağustos günü Sarıçam ilçesi D-400 karayolu Şara uygulama noktasında şüphe üzerine bir pikabı durdurdu. Polis pikabın arkasında bir traktör yüklü olduğunu gördü. Bunun üzerine dedektör köpeği getirilerek arama yaptırıldı. Köpek traktörün arka lastiklerine tepki verdi. Tepki üzerine polis lastikleri söküp kontrol ettiğinde 55 kilo esrar buldu. Polis pikabı kullanan ve yanında bulunan A.Y. (27) ve C.K.’yı (62) gözaltına aldı. Polis uyuşturucuya da el koydu. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.Y. tutuklanırken, C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç