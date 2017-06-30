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30 Haziran 2017 14:26

Trende DEAŞ’lı alarmı

Mersin’den Adana’ya gelen yolcu treninde Avrupa’dan gelen bir kişinin Suriye’ye gideceğini söylemesi üzerine DEAŞ’lı olabileceği ihtimaline karşılık polis çağrıldı.

Trende DEAŞ’lı alarmı

30 Haziran 2017 14:26

Polis merkezine götürülen yabancı uyruklu kişiyle ilgili inceleme sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Mersin’den Adana’ya gelen trende bulunan iki sırt çantası olan bir kişiden yine aynı trende yolculuk yapan Esra İşgör şüphelendi. İngilizce bilen İşgör şahsın yanına gelerek nereden nereye gittiğini sordu. Şahıs ise önce Suriye’ye gitmek istediğini söyledi. Ancak İşgör, Suriye’de savaş olduğunu söyleyince, "Ne savaşı savaş yok ben zaten oradan Mısır’a, daha sonra da İsrail’e gideceğim" diye yanıt verdi. Bunun üzerine İşgör, "Hangi ülkenin vatandaşısın" diye sorunca şahıs "Avrupalıyım" diyerek ülkesini söylemek istemedi ama İşgören’in ısrarı üzerine Sırbistanlı olduğunu söyledi. Bu diyalog üzerine İşgör şahıstan şüphelenerek trenin güvenlik görevlisine şahsın DEAŞ’a katılmak üzere Suriye’ye gidebileceğinden şüphelendiğini söyledi. Güvenlik görevlisi de 155’i arayarak trende şüpheli yabancı şahıs olduğu ihbarında bulundu. Bu arada, güvenlik görevlisi şahsa pasaportunu sordu ama şahıs göstermek istemedi.


Polis de Adana garına gelerek beklemeye başladı. Tren gara girer girmez polis koşarak şahsın olduğu yere doğru hareket etti. Polis yabancı uyruklu şahsın çantasında arama yaptı. Üzerinde yapılan aramada da pasaportu çıktı. Pasaporta göre adı Nikolic Dragan olan şahıs, polise de şüpheli cevaplar verdi. Bunun üzerine polis, şahsı polis merkezine götürerek detaylı incelemeye aldı.




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