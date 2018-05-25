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25 Mayıs 2018 11:34

TSYD Adana Şubesi ve Balcalı Hastanesi sağlıkta işbirliği yaptı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi arasında yapılan işbirliğiyle Türkiye Spor Yazarları Derneği üyeleri kapsamlı olarak muayeneden geçirilecek.

TSYD Adana Şubesi ve Balcalı Hastanesi sağlıkta işbirliği yaptı

25 Mayıs 2018 11:34


Sağlık anlaşması, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın arasında imzalandı.


Başhekimlikte gerçekleşen görüşmeye Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Kara, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Müdürü Ramazan Çakır, hastanenin basın danışmanları Yavuz Yıldırmaz ile Cemil Serezli de katıldı.


Başhekim Prof. Dr. Yeşim Taşova, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi ile gerçekleşen işbirliğinden mutlu olduklarını ve gereken tüm tetkiklerin hastanede yapılacağını söyledi. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın ise, “Sağlımızla ilgili hassasiyet gösteren başta başhekim Prof. Dr. Yeşim Taşova ile hastane yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.


Yapılan anlaşma gereği Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi’nin üyeleri 7’şerli gruplar halinde hastaneye özel bir servis aracıyla taşınacak. Üyelerin hastanede kan ve idrar tahlillerinin yanı sıra akciğer filmleri çekilecek, prostat kontrolleri, kanser taramaları, hepatit-B ve hepatit-C tetkikleri yapılacak.




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