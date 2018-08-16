TSYD Adana Şubesi’nden “Yeni Sezona Merhaba” kokteyli

TSYD Nihat Güven tesislerinde TSYD Adana Şubesi tarafından değişen oyun kurallarıyla ilgili seminerin ardından “Yeni Sezona Merhaba” kokteyli düzenlendi. Gecede vefa ve başarı ödülleri dağıtıldı. Değişen oyun kurallarını spor yazarlarına anlatan TFF Hakem Eğitmeni Kürşad Uçar, VAR sistemi hakkında da açıklamalar yaptı.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, kokteylde yaptığı konuşmada, Adanaspor ve Adana Demirspor’un Süper Lig’e çıkması temennisinde bulunarak, “Kazasız, belasız ve başarılı bir sezon geçirmeyi diliyorum. Amacımız spor basını ve spor camiasını bir araya getirmekti” diye konuştu.

Vefa ve başarı ödüllerinin de dağıtıldığı gecede bir süre önce hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi eski Bölge Müdürü Sinan Tanyıldız’ın Vefa Ödülü’nü kızı Melek Tanyıldız Gözüyeşil, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan aldı.

Yıllar sonra Adana’yı Süper Lig’de temsil edecek olan klasman hakemi Zorbay Küçük, sakatlığı nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü için ödülünü yardımcısı Furkan Ürün, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin’in elinden aldı.

Ulusşararası Güreş Hakemi ve son olarak U23 Avrupa Güreş Şampiyona’sı’nda düdük çalarak Adana’yı ve Türkiye’yi temsil eden Hüseyin Başçı’nın başarı ödülünü ise CHP Milletvekilleri Orhan Sümer ve Burhanettin Bulut takdim etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, TFF Hakem Eğitmeni Kürşad Uçar’a teşekkür plaketi verdi.