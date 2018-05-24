TSYD üyeleri iftarda bir araya geldi

Yemekte, 4 gün önce hayatını kaybeden TSYD Üyesi ve Hürriyet Gazetesi Bölge Müdürü Sinan Tanyıldız’ın ve geçmiş yıllarda vefat eden TSYD Üyesi Çoban Yurtçu, Ekrem Acarçelik, Ali Hoşfikirer, Hüseyin Tamer, Peyami Safa Maracı ve Hamit Deste için Kur’an-ı Kerim’i güzel okumada Adana Birincisi olan Hacı Mehmet Tanç ile Mersin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Zeki Uyanık tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Katılımın yoğun olduğu iftar yemeğinde konuşan TSYD Adana Şube Başkanı A. Kurtul Çakın, amaçlarının, üyeler arasında kaynaşmayı sağlamak olduğunu belirtirken, “Böylesine anlamlı bir günde beraber olmak, dostluğu, arkadaşlığı pekiştirmek istedik. Bu doğrultuda iftar yemeğimize katılan tüm üye ve misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Yakın bir zamanda aramızdan ayrılarak ebediyete uğurladığımız Sinan Tanyıldız ağabeyimize de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.