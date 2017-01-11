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11 Ocak 2017 09:55

Tufanbeyli’de eğitim aşkı kar engeli tanımıyor

Tufanbeyli’de eğitim aşkı kar engeli tanımıyor

11 Ocak 2017 09:55

Yoğun kar yağışı ve tipi, Tufanbeyli ilçe merkezi ve mahallelerde metrelerce kar kütleleri oluşturmasına rağmen, çocuklar eğitimlerine devam ediyor.
Tüm Türkiye’yi cuma gününden bu yana etkisi altına alan ve ara ara devam eden kar yağışı ve soğuk hava, Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu. 4 gün aralıksız, daha sonra da ara ara devam eden kar yağışı nedeniyle mahallelerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Ortaköy ve Pekmezli mahallelerinde okul bahçesinde biriken kar kütleleri nedeniyle basketbol sahasında sadece pota görünür hale geldi. Pekmezli İlk ve Ortaokulu’nda ise kar altında kalan Atatürk büstü öğretmen ve çalışanlar tarafından kar altından çıkartıldı. Kar küreme çalışmalarını ise belediye ve diğer yetkililer iş makineleriyle yaparken, köylüler de traktörlerle bu çalışmalara yardımcı oldu. Çocuklar bütün bu olumsuzluklara rağmen okullarına gitmeye devam etti. Metrelerce karın içinden okula giden öğrenciler kar kütleleri üzerinde oyun oynadı. Yetkililer bir taraftan da yolların kapanmaması için gece-gündüz çalışıyor.
Tufanbeyli bir taraftan karla mücadele ederken, bir taraftan da soğuk hava ile uğraşıyor. Hava sıcaklığı gündüz bugün eksi 1 derece olurken, gece ise hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşecek.



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