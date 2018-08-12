Tufanbeyli’de festival coşkusu

Festival, Tufanbeyli Belediyesi tarafından hafriyat ve çöp alanı iken düzenleme yapılarak ilçeye kazandırılan alanda gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, festivale katılan sporculara başarı dileklerinde bulundu. Etkinliğe katılan davetlileri de selamlayan Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, “Belediye başkanımız Sayın Remzi Ergü’ye bu alanda bulunan hafriyat alanını düzenleyerek, bu festivale ve Tufanbeyli ilçemize böylesine güzel bir meydanı kazandırdığı için teşekkür ediyorum. İlçemize yaptığı hizmetlerle gönlümüz açılıyor, yüzümüz gülüyor. Hemşehrilerimizin memnuniyetini gördüğümüz zaman gurur duyuyoruz. Bizler için hemşehrilerimizin mutluluğu, huzuru, hayat standartlarının iyileştirilmesi her şeyden önce geliyor. Belediyecilik hizmetleri dediğimiz zaman alt yapı, üst yapı gibi işler akla geliyor. Ama bugün de bir arada olduğumuz bu organizasyonda olduğu gibi artık sosyal belediyeciliğin, kültürel belediyeciliğin, bütün ekonomik, sosyal ve kültürel konularla alakalı üçüncül bir bakış açısıyla ilçelerimize ve şehirlerimize değer katacak faaliyetlerin de gerçekleştirilmesi çok önemli. Başkanımızı bu güzel hizmetlerinden dolayı kutluyorum” dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Üyesi ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci de, belediyelerin teknik belediyecilik yaparken yol, su, diğer alt yapı, üst yapı gibi hizmetleri yürütürken aynı zamanda sosyal ve kültürel belediyeciliği, sportif belediyeciliği de yapmak zorunda olduğunu hatırlatarak “Sayın Belediye Başkanımız Remzi Ergü Tufanbeyli’ye yüreğini, sevdasını, aşkını ve gönlünü koyarak hizmet vermek için büyük mücadele ediyor. Türk’ün geleneğinde olan, Türk’ün kendi hayatı içerisinde en önemli sportif faaliyetlerinden birisi olan karakucak ya da çayır güreşleri diye ifade edilen bu güreşlere yıllardır destek veriyor” dedi.

Festivale katılanları selamlayarak konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Remzi Ergü de “Bugün yine gururla düzenlediğimiz 17’inci Tufanbeyli Kültür ve Güreş Festivali kapsamında coşku içerisinde hamdolsun yine bir araya geldik. Buradan tüm Tufanbeyli’ye, Adana’ya, tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya, tüm sporseverlere, güreş severlere Adana’nın en uzak ilçesi, Adana’nın kutup yıldızı, Çukurova’nın akciğeri, Toroslar’ın eteğinden, 1350 rakımlı Tufanbeyli ovasından en derin, sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Yine Tufanbeyli’mizden, Toroslar’ın zirvesinden bütün sevgi ve saygılarımızı, en içten muhabbetlerimizi başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerime arz ediyorum.

Spor demek kardeşlik demek, spor demek dostluk demek, birlik beraberlik demek. Bu hem sporcular açısından, hem sporseverler açısından böyle. Biz yine kardeşlik ruhu içerisinde elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar ata sporumuza destek vermeye geldiğimiz günden beri devam ediyoruz. Destek verenlere de teşekkür ediyoruz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Ramazan Akyürek de selamlama konuşması yaparak sporculara başarılar diledi.

İran, Azerbaycan ve Gürcistan’dan da sporcuların katıldığı müsabakalar gün boyu sürdü. Güreş müsabakalarında final maçı Avrupa Şampiyonu Salim Ercan ile Dünya Şampiyonu İranlı Ahmad Mirza arasında kıyasıya çekişmenin sonucunda Salim Ercan’ın Baş Pehlivan olmasıyla sonuçlandı. Akşam saatlerinde ise sporculara ödülleri takdim edildi.

Etkinliğe TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, TBMM Kamu İhtisadı Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi ve Adana Milletvekili Tamer Dağlı, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Üyesi ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikhan, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, Saimbeyli Kaymakamı Hakan Keskin, Tufanbeyli İlçe Kaymakamı Ferhat Atar, AK Parti Tufanbeyli İlçe Başkanı Kenan Birgin, MHP İlçe Başkanı Haydar Dömek, CHP İlçe Başkanı Mustafa Aktürk, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Akşam da ünlü sanatçı Ferhat Göçer konser verdi. Sanatçı Ferhat Göçer, alanı dolduran kalabalığa birbirinden güzel şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşattı.