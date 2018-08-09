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09 Ağustos 2018 10:24

Tufanbeyli’de Güreş ve Kültür Festivali başlıyor

Adana’nın Tufanbeyli İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ‘17’inci Geleneksel Güreş ve Kültür Festivali’ başlıyor.

Tufanbeyli’de Güreş ve Kültür Festivali başlıyor

09 Ağustos 2018 10:24


Tufanbeyli Belediyesi tarafından yeni dizayn edilen tören alanında, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü düzenlenecek etkinlik, saat 09.00’da güreşçilerin karşılanmasıyla başlayacak. 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından protokol konuşmalarına geçilecek. 10.30’da ise güreşler başlayacak. Minikler, Yıldızlar ve Büyükler olmak üzere 3 kategoride yapılacak güreşlerin ödül töreni ise 17.00’da gerçekleştirilecek.


Akşam da ünlü sanatçı Ferhat Göçer konser verecek. Sanatçı Ferhat Göçer, şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşatacak.


Herkesi festivale davet eden Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, “Belediyemiz tarafından düzenlenen 17’inci Geleneksel Güreş ve Kültür Festivali Tufanbeyli’nin tanıtımı için önemli bir organizasyondur. Misafirlerimize güzel bir festival yaşatmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Misafirlerimizi Toroslar’ın göz bebeği Çukurova’nın akciğeri Tufanbeyli ilçemize bekliyoruz” dedi.




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