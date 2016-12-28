Tufanbeyli’de kar esareti

Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı mahallelerde aniden başlayan kar, yolların kapanmasına neden oldu.

Türkiye’yi etkisi altına alan yağışlı hava, Adana merkezde yağmur, kuzey ve dağlık ilçelerinde ise kar yağışı şeklinde etkisini gösteriyor. Tufanbeyli ilçesinin mahallelerinde de kar yağışı etkili oldu. Birçok mahallede pazartesi öğleden sonra başlayan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Bu nedenle taşımalı eğitim yapan öğrenciler de zor anlar yaşadı. Ancak greyder ile kapanan yollara müdahale edilerek hemen açıldı. Yolların açılmasıyla birlikte çocuklar da okullarına gidebildi. Mahallelerde ara ara kar yağışlarının devam ettiği bildirildi. Kar yağışının ardından hava sıcaklığının hızla düştüğü, gündüz 3 ile 6 derece olan sıcaklığın sıfır dereceye kadar düşeceği, gece ise eksi 2 ile 5 derece olan hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşeceği öğrenildi.