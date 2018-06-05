Tuğçe Işınsu, Adanalı okurlarıyla buluştu

Işınsu, kitaplarında; insanlara yaşadıkları sorunlar karşında manevi reçeteler sunduğunu ve bir nevi kendi kendilerinin doktoru olmayı öğrettiğini bildirdi.

Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, programları beğeniyle izlenen ve kitapları en çok okunanlar listesinde yer alan Tuğçe Işınsu’yu konuk etti.

Optimum ve D&R ile ortaklaşa yapılan imza gününde, okurlarına kitaplarını imzalayan Işınsu, ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. “İlişkiler, melekler, mistisizm, enerji çalışmaları, spiritüal şifa yöntemleri” temalı kitaplar yazan Tuğçe Işınsu’dan imza almak ve fotoğraf çektirmek isteyen okurları, uzun kuyruklar oluşturdu. Sevenlerine kitaplarını imzalayan, kişisel ve yazarlık hayatına dair sorularını cevaplayan Işınsu, yaydığı pozitif enerjisi ve sözleriyle ziyaretçilerinin hoşça vakit geçirmelerini sağladı.