TÜMGİAD federasyon olma yolunda

Çürük, Adana'da düzenlenen TÜMGİAD 1. Olağan Toplantısı'nda amaçlarının sadece iş adamlarını bir araya toplamak ve ticaret yapmak olmadığını, maddi gücü yetmeyen öğrencilere burs, girişimcilere destek ve aile bütçesine katkıda bulunan ev kadınlarına, TÜMGİAD zemini altında oluşturulan şirketler birliğiyle destek sağlamak olduğunu söyledi. Çürük, “Geldiğimiz aşamada 23 il başkanımız ve 8 ilçe başkanımızı görevlendirdik. TÜMGİAD olarak biz sadece iş adamları derneği değiliz aynı zamanda sivil toplum örgütü olarak da faaliyet gösteriyoruz. Bir yandan mevcut hükümetin almış olduğu karar doğrultusunda diğer yandan mevcut ekonomik modeli esas alan ticari şirketler birliği oluşturacağız ve yerel üreticilere destek sağlayacağız. Ülkemize katma değer sağlayacak çalışmalar yapıp diğer yandan sivil toplum örgütü yüzümüzle halkımıza destek sağlayacağız. Bizim yolumuz; yolu, vatanın bütünlüğü, milletin selameti ve devletin itibarından geçen herkesle yürümektir. Biz varsak herkes var, ihtiyacı olan herkesin yanındayız. Bunları federasyon oluşumumuzu bitirdiğimizde hayata geçireceğiz” dedi.

TÜMGİAD'ın 4 ana temel üzerine oturtulduğunu ifade eden Çürük, bunların şeffaflık, samimiyet, güven ve fedakarlık olduğunu belirtti. Kasım ayında federasyon olmak için başvuru yapacaklarını ve bütün alt yapılarının hazır olduğunu vurgulayan Çürük, "Bu çatının içerisine art niyetli kişilerin veya grupların girmemesi için ince eleyip sık dokuyoruz. Bu işi gönülden yapacak arkadaşlarımızı bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

TÜMGİAD Başkan Yardımcısı Bülent Kumaş ise 81 ilden derneklerine ilgi olduğunu ifade ederek, "Fakat biliyorsunuz ülkemizde bir problemimiz var, FETÖ. Biz bu konuda müracaat edenlerin FETÖ ile bağlantısını araştırıyoruz. Bizimle beraber çalışmak isteyen arkadaşlarımızı araştırıyoruz. Devletimizin sakınca görmediği iş insanlarımızla çalışıyoruz. Biz devletimizle birlikte yürüyoruz” şeklinde konuştu.