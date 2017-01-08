Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Adana Şube Başkanlığına Yakup Kutluca yeniden seçildi.

6. Olağan Genel Kongresi’nde tek liste halinde gidilen seçimde Yakup Kutluca güven tazeledi. TÜMSİAD Adana Şubesi’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

"Yakup Kutluca, Abdulselim Özkan, Ahmet Kalenderoğlu, Oğuz Akkaya, Alpaslan Sayiner, Erol Ege, Hakan Çakmak, Hakan Güleryüz, Hakan Özdeğer, İsrafil Sarban, Murat Şirin, Mustafa Akın, Nizam Kürtdiş, Rıdvan Akın, Sami Karnas, Serdar Oğuz, Yakup Göncüoğlu, Yusuf Özen ve Kenan Toraman."