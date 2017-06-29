Tunalı’dan yapılandırmada son gün uyarısı

Tunalı, konuya ilişkin açıklamasında, yeni yapılandırma kanununun, kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiğini, vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri Yİ-ÜFE oranında, yani üçte iki oranında azaltıldığını, vergi aslına bağlı cezaların da tamamen silindiğini belirtti.

Kanundan yararlanan vatandaşların, yüksek gecikme zammı ödemek yerine düşük oranda bir tutar ödeyeceklerini vurgulayan Başkan Tunalı, borçların kredi kartı ile de ödenebildiğini kaydetti. İkişer aylık dönemlerde toplam 36 ay halinde borçların ödenebileceğini kaydeden Tunalı, şunları söyledi:

“Söz konusu kanun ile; vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinde Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, vergi aslına bağlı cezaların tamamen silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi, yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemler halinde 36 aya varan sürelerde taksitle ödenmesi, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim uygulanması, yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.”

Başkan Tunalı, başvuruların, bizzat bağlı olunan vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının ’gib.gov.tr’ adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabileceğine dikkati çekti.

Tunalı, 7020 sayılı Kanunda başvuru süresini uzatmaya ilişkin herhangi bir yetki bulunmadığından, söz konusu başvuru süresinin uzamayacağını sözlerine ekledi.

Ayrıca Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, yoğunluğun önlenebilmesi için vergi dairelerinin 30 Haziran gece 23:59’a kadar açık olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak ve daha iyi hizmet vermek amacıyla Adana merkezde Yüreğir Vergi Daireleri Kampüsünde bulunan Yüreğir, Ziyapaşa ve Çukurova Vergi daireleri, İstiklal Caddesinde bulunan Seyhan, 5 Ocak Vergi daireleri, tapu binası altında yer alan Çukurova Tahsilat şubesiyle Ceyhan, Kozan ve Karataş Vergi daireleri 29-30 Haziran tarihleri arasında 23:59’a kadar hizmet verecektir. Mükelleflerimizin sağladığı avantajlardan yararlanabilmeleri için bu fırsatı iyi değerlendirerek başvurularını 30 Haziran 2017 tarihine kadar yapmaları önem arz etmektedir.”