Tunalı’dan YZO Başkanı Doğan’a teşekkür belgesi

Doğan’ı makamında ziyaret eden Tunalı, Vergi Dairesi Başkanlığının yürüttüğü çalışmalardan bahsetti. Yüreğir Ziraat Odası’nın çiftçilere sunduğu hizmetlerle ilgili de bilgi alan Tunalı, Oda Başkanı Doğan’a, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 2017 Mayıs ayında yapılan taksit hatırlatma kampanyasına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür belgesi verdi.

“Katkımız olduysa ne mutlu bize”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Vergi Dairesi Başkanlığımız, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’la ilgili çalışmalar devam ederken odamızı ziyaret ederek bizleri bilgilendirmişti. Biz de bu kapsamda çiftçilerimizi, gerek odamıza geldiklerinde gerekse kısa mesajla konu hakkında bilgilendirdik. Kurumun çalışmalarına bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize” dedi.

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı da Yüreğir Ziraat Odası’nın, taksit hatırlatma kampanyasına verdiği destekle Vergi Dairesi Başkanlığı ile çiftçiler arasında köprü görevi gördüğünü ifade ederek, Oda Başkanı Doğan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

“Yeniden yapılandırma fırsatı kaçırılmamalı”

Ziyarette, “7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" ile mükelleflere sunulan fırsattan da söz eden Tunalı, sürenin dolmasına sayılı günler kaldığını belirtti.

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı görevlilerinin iş yerlerini gezerek, mükellefleri konuyla ilgili ayrıntılı olarak bilgilendiğini ifade eden Adana Vergi Dairesi Başkanı Tunalı Tunalı, sürenin 30 Haziran’da dolacağını, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini kaydetti.

27 Mayıs 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” ile kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirildiğinin altını çizen Tunalı, vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinin Yİ-ÜFE oranında, yani üçte iki oranında azaltıldığını, vergi aslına bağlı cezaların da tamamen silindiğini vurguladı. Tunalı, “Bu kanun sayesinde mükellefler, geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyerek ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek. 31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre ödenebilecek” dedi.

Son başvuru tarihi 30 Haziran

Vatandaşı yakından ilgilendiren trafik, nüfus, seçim ve askerlik para cezalarının yanı sıra karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezaların da kanun kapsamında yapılandırılabileceğine dikkat çeken Ahmet Tunalı, YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçlarının da bu kanuna göre yapılandırılarak ödenebileceğini belirtti. Tunalı, 7020 sayılı kanunun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine kadar "gib.gov.tr" üzerinden ya da ilgili vergi dairesine başvurarak veya posta yoluyla başvurabileceklerini kaydetti.