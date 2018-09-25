Turanbayburt: "Adana için ‘Ulaşım Ana Planı' hazırlanmalı"

Turanbayburt, düzenlediği basın toplantısında, hızlı ve çarpık kentleşme süreciyle bugünlere gelen Adana'nın, ulaşım ve trafik konusunda oldukça sorunlu bir kent olduğunu vurguladı. Turanbayburt, okulların açılmasıyla birlikte her zaman olduğu gibi sorunların daha da katlandığının görüldüğünü, yaklaşan yağmurlu günlerin trafiği daha çekilmez kılacağını önceki yıllardaki tecrübelerden bildiklerini dile getirdi.

Toplu taşımanın düzensizliği, dar sokaklar, araba parkına ya da ticarethaneye dönüşmüş kaldırımlar, araçların gelişi güzel park etmesi, yürümenin akrobasiye dönüştüğü yollar, karmaşa oluşturan durak yerleri, altyapı çalışmaları, bozuk yollar, yoğunlukları artıran parsel bazındaki kentsel dönüşümler ve bu düzensizliğe çözüm getirme çabalarının olmaması nedeniyle kent yaşamının sorunlar yumağı haline geldiğini ifade eden Turanbayburt, şunları söyledi:

“Tüm bu sorunların artarak devam etmesi, ulaşımın iyileştirilmesi için basit teknik çözümlerden daha fazlasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Adana'nın, yapısına ve yararına uygun ulaştırma politikasının oluşturulması için her şeyden önce tüm sorunların çözümünde olduğu gibi popülist olmayan, göz boyama amacı gütmeyen, ihtiyaca parmak basan çalışmalar yürütülmesi gereklidir. Bunu özellikle vurguluyoruz, çünkü ne yazıktır ki Adana'da kent içi trafiğin çözümüne ilişkin yeterli çalışmaları göremiyoruz. Yapılan birkaç iyi düzenleme, gerekeni karşılamanın hayli uzağındadır.”

Trafik sorunuyla ilgili çözüm önerileri de sunan Turanbayburt, “Adana için ‘Ulaşım Ana Planı'nın hazırlanması gerekmektedir. Ulaşım ana planı çalışması, çevre düzeni planı, nazım imar planı, sakınım planı ve uygulama imar planları ile uyum, koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde yürütülmelidir. Planlama sürecinde, basit ve tekniğine uygun, trafik mühendisliği çerçevesindeki çözümlerle Adana'nın sorunlu trafik akımında iyileştirmeler yapılmalıdır” diye konuştu.

Motorlu taşıt trafiğini, kent merkezlerine davet eden uygulamalardan kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Turanbayburt, “Kentlerimizin kısıtlı yolağını erişilebilirlik yönünde verimli kullanabilmek için yollarda taşıt yoğunluğunu azaltmak, taşıtlarda ise yolcu yoğunluğunu arttırmak durumundayız. Kısıtlı yol altyapısının taşıt hareketliliğinden ziyade insan hareketliliğine yönelik planlanması mevcut yolları insan hareketliliği yönünde verimli kullanılmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplu taşımanın öne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Turanbayburt, toplu taşıma türlerinin bütünleştirildiği “tek bilet” uygulamasına yönelik çözümler üretilmesi gerektiğini belirterek, “Şehir merkezi dolmuşlardan arındırılmalıdır. Dolmuşlar fiziki koşullara uygun şehrin çeperinde çalıştırılmalı, toplu taşım araçları birbiriyle rekabet halinde değil destekler duruma getirilmelidir. Ulaşım yatırımları toplu taşımacılığa yönelmeli, kentlilerin toplu taşıma araçlarını kullanması için toplumsal eğitim süreci başlatılmalıdır. Ayrıca okullarda toplu taşımayı özendirici eğitimlere yer verilmelidir” diye konuştu.

Çakmak Caddesi, Ali Münif Yeğenağa, Büyük Saat civarı ve Tepebağ Höyüğü çevresi gibi alanların, “Kent insanlar içindir” anlayışıyla araçtan arındırılıp, yaya bölgesi haline getirilmesi gerektiğini belirten Turanbayburt, “Kaldırımların araba ve esnaf malzemeleriyle işgal edilmesinin önüne geçilmelidir. Yerleşime açılacak yeni bölgelerde ise mekansal planlama kriterlerine uygun sokak, cadde, bulvar, refüj ve kaldırımlar geniş tutulmalı ve bisiklet yolları da düşünülmelidir. Hafif raylı sistem, ilave güzergahlarla yeniden projelendirilmeli, özellikle üniversite, hastane, otogar, havaalanı ve iş merkezlerinin yoğun olduğu bölgeler projeye dahil edilmelidir. Mahallelerden hafif raylı sisteme ulaşım kolaylaştırılmalıdır” dedi.

Büyükşehir ve ilçe yerel yöneticilerini, Trafik Şube Müdürlüğü'nü kent içi ulaşım ve trafik sorunun çözümü için ivedilikle önlemler almaya, uzun vadeli bir çalışma yürütmeye davet ettiklerini belirten Turanbayburt, “Unutulmamalıdır ki sorunla, ancak gerçekten çözmek istenirse planlı, programlı, bilim ve tekniğin yol göstericiliğinde çalışılırsa çözüme kavuşacaktır” diye konuştu.