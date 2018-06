Ceyhan depreminin 20. Yıldönümünde Ceyhan’daki Deprem Anıtı önünde anma töreni gerçekleştirdi. 27 Haziran 1998 yılında Adana Ceyhan Depremi’nde hayatını kaybedenleri anmak üzere, Şube Yönetim Kurulu ile Ceyhan’a giden İMO Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 145 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve bin 517 vatandaşın yaralandığını, binlerce kişinin de evsiz kaldığını anımsattı.

Depremin can kayıplarıyla birlikte ağır ekonomik kayıplara da neden olduğunu vurgulayan Turanbayburt, depremin her yıl dönümünde yaptıkları açıklamaları ve Ceyhan Deprem Anıtı ziyaretlerini, acıları depreştirmek için değil sorumlulara sorumluluklarını hatırlatmak ve önlem alınmasını temin etmek için gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Özellikle 20 yıl önceki depremde en fazla etkilenen Ceyhan’da, deprem sonrası ilk yıllarda yapı üretim sürecine dikkat edilmeye çalışılmışsa da zamanla depremin adeta unutulduğunu gözlemlediklerini dile getiren Turanbayburt, “Ülkemizde can ve mal güvenliği açısından yapı stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması da rant, çıkar, siyaset hesaplarından uzaklaşılması ile mümkündür. İlgili her kurumu ve her bir bireyi, tüm bölgemizde ve Ceyhan’da imar düzenlemelerinde deprem gerçeğini unutmamaya, dikkatli olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.