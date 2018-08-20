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20 Ağustos 2018 10:01

Turistlerin yeni gözdesi Aladağ Küp Şelaleleri

Çukurova’nın sıcağından bunalan vatandaşlar, turizmciler tarafından da yeni bir destinasyon olarak görülen Aladağ Küp Şelalelerine akın etmeye başladı.

Turistlerin yeni gözdesi Aladağ Küp Şelaleleri

20 Ağustos 2018 10:01


Hafta sonu Aladağ Yer Köprü ve Küp Şelalelerine 150 kişilik doğasever ile giden Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) Başkanı Mehmet Yakut, “Bu etkinliğimize katılan gerek üyelerimiz ve gerekse doğasever vatandaşlarımız ile 5 kilometrelik kolay bir parkurda yürüyüş yaptık. Güzergah üzerindeki 10’a yakın şelaleleri gezdik. GöksU ve Zamantı ırmaklarında zaman zaman kontrolümüz altında yüzdüler” dedi.


Adını Aladağ’ın Küp Köyü’nden alan Değirmen Şelalelerinin ise gerçekten görülmeye değer olan şelaleler olduğunu ve burada yüzüldüğünü ifade eden Yakut, ”Aladağ Küp Şelaleleri ve Aladağ Yerköprü hem doğa yürüyüşçülerinin hem de turistlerin uğrak yeri olmaya başladı. Çukurova’nın sıcağından bunalanların buz gibi sularda serinlemek için o kadar yolu kat ederek gelmektedir. 25 kilometre civarında stabilize yolun bir an önce asfaltlanması gerekmektedir. Bu hizmet sağlandığı takdirde yeni destinasyon olan bu doğa harikası yere daha çok insan gelecek ve yöre halkına ve Aladağ’a büyük katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.




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