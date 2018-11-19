Türk dünyasının hapkido kardeşliği

Başbuğ Türkeş Kupası Türk Dünyası Hapkido Şampiyonası'nda savunma sporlarına gönül veren gençleri ağırladı. Türkiye, Afganistan, Irak ve Filistin'den Adana'ya gelen hipkoda ustaları tatamide heyecan fırtınası estirdi.

Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) ve Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) faaliyet programında yer alan, 2. Başbuğ Türkeş Kupası Türk Dünyası Hapkido Şampiyonası Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Sarıçam Asım Savaş Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Minikler, yıldızlar, ümitler, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'nin Adana, İstanbul, Çorum ve Kastamonu illerinden, Afganistan, Irak ve Filistin'den 411 sporcu mücadele verdi. Azerbaycan kafilesi, şampiyonaya gelirken Sivas civarında meydana gelen trafik kazası nedeniyle katılamadı.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu Başkanı Muzaffer Kılcak, Hapkido Adana İl Temsilcisi Metin Ufuk, Ülkü Ocakları Adana il yöneticileri, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül ile çok sayıda sporsever şampiyonayı izledi.

2. Başbuğ Türkeş Kupası Türk Dünyası Hapkido Şampiyonası'nda Türkiye tüm kategorilerde birinciliği elde etti.

Şampiyonayı izleyen protokol üyeleri, dereceye giren sporcuların madalyalarını takdim etti. MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu Başkanı Muzaffer Kılcak'a teşekkür plaketi sundu.