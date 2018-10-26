Türk dünyasının şair ve müzisyenleri Adana'da

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen 4. Çukurova'da Türk Dünyası Şiir ve Müik Festivali'ne katılan sanatçılar, kardeşliği ve birliği pekiştirmek için şiir dinletileri ve konserler gerçekleştirecek.

Adana'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Çukurova'da Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali'nin 10 ülkeden 251 şair ve müzisyeni, kente geldi. Çukurova Edebiyatçılar Denreği Başkanı Halise Tekbaş ile Azerbaycan, Irak, Kazakistan, Rusya, Özbekistan, Estonya, Tacikistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tataristan ve Türkiye'nin dört bir yanından Adana'ya gelen edebiyatçı, müzisyen, gazeteci, yazar ve fotoğraf sanatçısıyla birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün yerine konukları ağırlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, böyle bir etkinliğin Türk toplumlarının kardeşliğini, tarihsel bağlarını ve birliğini daha da pekiştireceğini vurguladı.

Türk dünyasından edebiyatçıların hediye ettiği eserleri kabul eden Halil Avşar, böyle bir etkinliğin Türk toplumlarının kardeşliğini, tarihsel bağlarını ve birliğini daha da pekiştireceğini vurguladı. Avşar, “Türk dünyasının varolan o zengin kültürünü, sanatını, şiirini evrensel hale getirecek, dünyayla paylaşmasını sağlayacak önemli bir faaliyet olan Çukurova'da Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali'ne destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Çukurova Edebiyatçılar Derneği Başkanı Halise Tekbaş ise 26-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 4. Çukurova'da Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali'ne katılan sanatçıların yapılacak gezilerde Adana'nın kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma imkanı bulacağını belirtti. Tekbaş, festival kapsamında Ramazanoğlu Kültür Merkezi'nde, Karaisalı Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda ve 75. Yıl Sanat Galerisi'nde şiir dinletisi sunacağını, aşıklar ve halk ozanlarının konserler vereceğini kaydetti.