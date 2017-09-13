Türk futboluna mülteci dopingi

Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un alt yapı seçmelerine katılıyor.

Ülkelerindeki iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriye, Afganistan, İran ve Iraklı 17 yaş altı grubundaki çocuklar, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin girişimiyle (SGDD) gruplar halinde Adana Demirspor’un alt yapı seçmelerine katıldı.

Afganistan’daki savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Sait (13) ve Ehsen (10) Zamani kardeşler de seçmelerde başarı göstererek, mavi lacivertli kulübün kapılarını araladı.

"Kayıp nesiller ortaya çıkabiliyor"

Projeye ilişkin bilgiler aktaran SGDD Yaşam Becerileri Geliştirme Merkezi Kampüs Yöneticisi Bengisu Görgün, çocuklara psikososyal destek vermek ve yerel halkla kaynaşmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerine değinerek, “Birkaç çocuk şimdiden Adana Demirspor altyapısına seçildi. Umarız daha çok kişi seçilir ve bu konuda kariyer elde edebilirler. Bu grubun ardından başka gruplar da gelecek seçmelere. Çocuklar çok istekli. Çocukların yerel halka entegre olmalarını sağlarken ayrıca yaşadıkları travmaları atlatmaları konusunda da destek olmayı amaçlıyoruz. Çok olumlu dönüşler oluyor. Kendi kendi memleketlerinde yaptıkları şeyleri burada yapabilip, bu yaşlarında yapacakları imkanlardan geri kalmadıklarında çok mutlu oluyorlar. Aksi takdirde belirli imkanlar geçtiğinde kayıp nesiller ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.

"Çocuklar suça karışmıyor"

SGDD Mültecilere Yönelik Çok Yönlü Destek Merkezi Sorumlusu Vildan Özer ise geçtiğimiz aylarda Suriyeli çocukları tenis sporuyla tanıştırdıklarını hatırlatarak “Spor ortak bir dil. Herhangi bir lisan ya da kültürel farklılığa yer vermeden ortak bir şekilde aktivite yapmış olabiliyor çocuklar ve böylece entegrasyon sağlanıyor. Kültürel farklılıklardan kaynaklı uyum en büyük sıkıntı. Spor ve sanat gibi aktiviteler çocuk işçiliğini, suça karışma ya da okula bırakma gibi durumların önüne geçiyor” şeklinde konuştu.

"Okullarımız yıkılıyordu"

Seçmelerde başarı gösteren Sait Zamani ise Afganistan’daki savaş sırasında çatışmalar nedeniyle okullarının çok defa yıkıldığını ve ailesiyle birlikte ilk olarak Ağrı’ya kaçtıklarını kaydetti. Futbolun yanı sıra dövüş sporlarıyla da ilgilendiğini dile getiren Zamani, “Türkiye’de çok memnunum. Futbol seçmeleri için buraya çağrıldım ve başarı gösterdim. Oyunumu beğendiler. Daha yükseğe çıkmayı hedefliyorum. İyi bir gelecek sağlamak istiyorum. Özellikle wushu sporunda dünya şampiyonluğuna gitmek istiyorum. İnşallah başaracağım” ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Ehsen Zamani de başarılı bir futbolcu olmayı hedeflediğini vurguladı.

"Din, dil, ırk fark etmiyor"

Adana Demirspor U-16 takım sorumlusu Ayhan Vurankartal ise seçmelerde başarı gösteren çocukları lisanslı oyuncularla maç yaptırıp, beğenmeleri halinde lisanslandıracaklarını belirterek, “İyi olan, yetenekli olan Allah vergisi futbola uygun şartları taşıyan çocuklarımızı seçip Adana ve Türk futboluna kazandırmaya çalışacağız. Bizim için din, dil, ırk fark etmiyor yeter ki sporcu olsun, spor ahlakını alsın” dedi.