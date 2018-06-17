Türk Kızılayı, şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı

Adana Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret eden Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı. Bayramların dargınların barıştığı, dostlukların pekiştiği, sevginin ve hoşgörünün en yoğun yaşandığı özel günler olduğunu hatırlatan Saygılı, “Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz bizlere emanettir. Bağımsızlığımızın simgeleri olan şehit ve gazilerimiz bu memleketin garantileridir. Aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Türk Kızılayı olarak her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”dedi.

“Merhamet çınarı” Türk Kızılayı’nın başta Türkiye olmak üzere dünyanın her yerinde yardıma muhtaç insanların imdadına koştuğunu belirten Ramazan Saygılı, “Türk milletinin yardım eli olan Kızılay, savaş bölgelerinde ve afetlerde zor durumda olan insanların acılarını dindirmek için çalışıyor. Hayırsever milletimizin yardımlarını bütün dünyaya ile paylaşıyor. Kızılay ekipleri sadece Ramazanda 10 milyon insana ulaşmak için 4 kıta ve 35 farklı ülkede faaliyetlerini yürüttü. Amacımız yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve yaralarını sarmaktır.”diye konuştu.

Programda, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Emine Kunt da ziyaretlerinden dolayı Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı’ya teşekkür etti. Saygılı, programın sonunda şehit ailelerine ve gazilere hediyelerini sundu.