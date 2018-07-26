Türk Kızılayı’ndan bağışçılara teşekkür belgesi

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Nur Kireç San. Paz. Ltd. Şti. Genel Müdürü Yavuz Selim Zaloğlu’nu ziyaretlerinde, Türk Kızılayı’nın, sosyal yardım, ilkyardım ve afet eğitimi, kan ve kök hücre bağışı, ulusal ve uluslararası bağış kampanyaları sayesinde çok sayıda insana ulaştığını söyledi.

Bu kapsamda Türk Kızılayı Adana Şubesi’nin gerçekleştirdiği kampanya ve yardım çalışmalarına başta iş dünyası, kurumlar ve öğrenciler olmak üzere Adanalıların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Saygılı, “Geçtiğimiz Ramazan döneminde iftar yemeği ve gıda kolisi kampanyasına kurumsal ve bireysel çok sayıda bağışçı, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için Kızılay’ın kapısını çaldı. İyilik bağışçılarımızla büyüyor. Bu kampanyaya destek olanlardan firmalarımızdan biri ise Nur Kireç oldu. Personeline ilkyardım eğitimi aldırmalarındaki hassasiyetleri ve aynı zamanda yaptıkları bağış nedeniyle Nur Kireç Genel Müdürü Yavuz Selim Zaloğlu’na çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Türk Kızılayı’nın 150’nci yılı

Hayırsever ve duyarlı bağışçılar sayesinde Türk Kızılayı’nın 150’nci yılında da etkin bir şekilde mazlumlara yardım eli olma görevini sürdürdüğünü vurgulayan Saygılı, “Bizler de gönüllü aracılar olarak bu iyilik hareketinde rolümüzü oynuyor, ihtiyacı olanı hassasiyet ile bulup, yardımınızı, ibadetinizi yerine getiriyoruz. Gülen yüzleri gördükçe de azimle çalışmaya devam ediyoruz. Kızılay ailesinin bir ferdi olarak, desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Nur Kireç Genel Müdürü Yavuz Selim Zaloğlu da, Türk Kızılayı’nın birçok alanda insanlara ulaştığını belirterek, “Türk Kızılayı, hayat kurtarıyor, mağdurların ihtiyaçlarını karşılıyor. Yardım yaptığımız kurumun tecrübesi ve güvenirliği bizim için önemli. Kızılay’a çok çeşitli yardım etme imkanı sağladığı için takdir ediyorum” diye konuştu.

Saygılı ve Çolak tarafından ziyaret sırasında Zaloğlu’na teşekkür belgesi takdim edildi.