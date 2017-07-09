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09 Temmuz 2017 09:34

Türk tarımının mega projesi ihaleye çıkıyor

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Aşağı Seyhan Ovası’nda yapılması gündemde olan kapalı sistem basınçlı sulama projesinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilerek, projenin ihale aşamasındaki ödeneğinin iki katına çıkarılması kararını memnuniyetle öğrendiklerini bildirdi.

Türk tarımının mega projesi ihaleye çıkıyor

09 Temmuz 2017 09:34


Doğru, yaptığı açıklamada, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a iftar programında uzun uzun anlatıp, hayata geçirilmesi için destek istedikleri Aşağı Seyhan Ovası Basınçlı Kapalı Sistem Sulama Projesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandığını belirtti. Doğru, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından da kabul edilen projenin ihale aşamasındaki ödeneğinin iki katına çıkarıldığını ifade etti.


Çukurova gibi bereketli tarım topraklarında enerji kullanmadan yıl boyunca basınçlı sulama yapılacak olmasının Adana ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını vurgulayan Mutlu Doğru, “Türk tarımı için mega proje olarak sayılabilecek bu projenin hayata geçmesiyle, sera ve kış sebzeciliğinin de önü açılacak ve üreticilerimize yeni iş imkanları sağlanacaktır” dedi.


Kapalı sistem basınçlı sulamanın proje ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını ve projenin en kısa sürede hayata geçirileceğini kaydeden Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, “Üreticilerimiz adına konuyu yakından takip eden Adana Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş’a şükranlarımızı arz eder, projenin Adana’ya ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.




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