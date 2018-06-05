Türk Tiyatrosu’nun usta isimleri Adanalılarla buluştu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Şenlik Alanı’nda kurulan sahne, Türk Müziği ve Türk Tiyatrosunun ünlü isimlerini Adanalılarla buluşturuyor. Her gün farklı bir etkinlik yapılan sahnede son olarak Süheyl ve Behzat Uygur’un oynadığı ‘Hasta Etme Adamı’ oyunu ve Çiğdem Tunç tiyatrosu izleyicilerle buluştu.

Tiyatro oyunlarını izlemeye eşi Zeynep Sözlü ile gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, her iki tiyatro oyununu da ilgiyle takip etti. Çiğdem Tunç’un sahneden, "Canımızı veririz, son Türk’ün son damlasına kadar bu memleketi korumaya and ettik" sözleri izleyiciler tarafından alkışla karşılandı.