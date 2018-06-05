Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 10:58

Türk Tiyatrosu’nun usta isimleri Adanalılarla buluştu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Şenlik alanında kurulan Büyükşehir Belediyesi sahnesi Türk Müziği ve Türk Tiyatrosunun ünlü isimlerini Adanalılarla buluşturmaya devam ediyor.

Türk Tiyatrosu’nun usta isimleri Adanalılarla buluştu

05 Haziran 2018 10:58


Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Şenlik Alanı’nda kurulan sahne, Türk Müziği ve Türk Tiyatrosunun ünlü isimlerini Adanalılarla buluşturuyor. Her gün farklı bir etkinlik yapılan sahnede son olarak Süheyl ve Behzat Uygur’un oynadığı ‘Hasta Etme Adamı’ oyunu ve Çiğdem Tunç tiyatrosu izleyicilerle buluştu.


Tiyatro oyunlarını izlemeye eşi Zeynep Sözlü ile gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, her iki tiyatro oyununu da ilgiyle takip etti. Çiğdem Tunç’un sahneden, "Canımızı veririz, son Türk’ün son damlasına kadar bu memleketi korumaya and ettik" sözleri izleyiciler tarafından alkışla karşılandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç