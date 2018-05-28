Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında çalışmalar Adana’da devam ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ve Adana Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, il merkezi ve İlçelerde toplam 35 bin ilkokulun 3’üncü sınıfında okuyan öğrencilerin her biri için oluşturulan özel tarama merkezlerinde 20 metre sürat koşusu, el kavrama kuvveti, çeviklik testi, geriye sağlık topu atma, dikey sıçrama, esneklik, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, antropometrik ölçüm ve performans test protokolleri uygulanmaya başladı.

Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel, Adana’da gerçekleştirilen projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Gerçekleştirilecek olan bu proje ile başta Türk sporunun uluslararası standartlara uygun şekilde geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarı elde edilebilmesi olmak üzere, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesini hedefliyoruz. Sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuklarımıza sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır" dedi.