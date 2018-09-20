Türkiye'de 600 bin aile alzheimerla mücadele ediyor

Dr. Ahmet Evlice, Türkiye'de 600 bin ailenin bu hastalıkla mücadele ettiğini, alzheimer hastalığına farkındalık oluşturmak ve çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştirmek için 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde derneğin Adana şubesini faaliyete geçireceklerini söyledi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dr. Ahmet Evlice Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyada halen 47 milyon alzheimer hastası olduğunu, Türkiye'de ise 600 bin ailenin bu hastalıkla mücadele ettiğinin altını çizdi. Doç. Dr. Evlice, hasta ve hasta yakınlarıyla daha fazla dayanışma içerisinde olmak için Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi'ni yeniden açtıklarını da belirtti.

Doç. Dr. Evlice, demans (bunama) hastalığının kişinin çeşitli sebeplere bağlı olarak günlük yaşantısını bozacak derecede beyin işlevlerinden bir ya da birkaçını kaybetmesi olarak tanımlanabildiğini ifade ederek, demansın farklı nedenlerle ortaya çıkabildiğine vurgu yaptı. Bu nedenler arasında en sık görüleninin ise alzheimer hastalığı olduğuna işaret eden Doç. Dr. Evlice, alzheimer hastalığının ilk olarak 1906 yılında Dr. Alois Alzheimer tarafından tanımlandığını, bilinen başlıca risk faktörlerinden birinin ilerleyen yaş olduğunu söyledi.

Alzheimerın dünyada, özellikle de Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfusun giderek arttığını ve her geçen yıl daha büyük bir halk sağlığı problemi olduğuna değinen Doç. Dr. Evlice, “Alzheimer hastalığı ülkemizde de çok yaygın görülen bir hastalık olmasına rağmen halen bu konudaki toplumsal bilinç yetersiz seviyededir. Halk tarafından hala alzheimer hastalığının normal yaşlanma sürecinin bir parçası olduğu düşünülmektedir” dedi.

Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi olmamakla birlikte hastalığın ilerlemesinin ilaçlarla yavaşlatılabildiğinin altını çizen Doç. Dr. Evlice, tedavinin etkinliği için erken tanı ve erken tedavinin çok önemli olduğunu belirterek, amacın hastanın yaşam kalitesini arttırarak alzheimer hastalarında sosyal yaşamı hareketlendirmenin başlıca öncelikler arasında yer aldığını kaydetti.

Alzheimer hastalarının sosyal yaşam ile ilgili faaliyetlerini desteklemek ve toplumun alzheimer hakkındaki bilgisini artırmak amacıyla 1997 yılında Türkiye Alzheimer Derneği'nin belirten Doç Dr. Evlice, 21 Eylül tarihinin ''Dünya Alzheimer Günü'' olarak anıldığını, bu amaçla 21 Eylül 2018 tarihi itibariyle Uzm. Dr. Anıl Tanburoğlu, Av. İstem Bektaş Görücü, Sosyal Hizmet Uzmanı Nurdan Avcı ve Fizyoterapist Raziye Müge Köstem ile birlikte Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesini yeniden faaliyete geçirdiklerini belirtti.

Üye kabullerinden sonra önümüzdeki dönemde ilk genel kurulunun da yapılacağını dile getiren Doç. Dr. Evlice hedeflerini, hasta ve yakınlarını motive edecek ve morallerini yükseltecek etkinlikler yapmak, düzenli bilgilendirme toplantıları düzenlemek, ayrıca ilerleyen dönemde gündüz yaşam evi açarak hasta ve yakınlarına destek sunmayı hedeflemek olarak tanımladı.