Türkiye'de her 4 kişiden biri obezite

Sağlık Bakanlığı'nın ekonomiye maliyeti 20 milyar TL'yi bulan obeziteye karşı başlattığı mücadele kapsamında Türkiye genelinde açılan 5 pilot merkezden birisinin yer aldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yüzde 100 başarı hedefiyle tedavi gerçekleştiriliyor.

Tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olan obezite ile savaş için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da Samatya ve Bağcılar, Kahramanmaraş ve Gaziantep ile birlikte Adana'da Şehir Hastanesi bünyesinde pilot uygulama olarak açtığı Obezite Merkezi, hastaların hayatlarına dokunuyor.

Bakanlık tarafından yapılan araştırmada, ekonomiye maliyeti yıllık 20 milyar lira olan, obezite ameliyatlarında patlama yaşanmasına rağmen yüzde 80'inin yeniden kilo aldığı günümüzde, bu hastalığa karşı etkin tedavi dahiliye uzmanı, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve yaşam koçundan oluşan ekip tarafından ortak çalışma ile gerçekleştiriliyor.

6 modüllük tedavi süreci

Adana Şehir Hastanesi Obezite Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Zeynep Tüzün, merkezde hastaları bütün olarak ele aldıklarını, vücut kitle endeksi 30 ve üzeri olan hastaların kabul edildiği programda diyetisyen, dahiliye uzmanı, psikolog, fizyoterapist ve yaşam koçundan oluşan ekiple çalıştıklarını ifade etti.

Dr. Tüzün, 6 modülden oluşan tedavi süreci sonunda yüzde 100'e yakın başarı hedeflediklerini vurgulayarak, hastaların yaşam biçimlerini değiştirerek başarıya ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Obezitenin yüzde 90 sebebi sağlıksız beslenme"

Merkezde öncelikle hastaların kendilerini tanıyarak, onları obeziteye iten sebeplerin ortaya çıkarıldığını vurgulayan Dr. Zeynep Tüzün, obeziteyi oluşturan sebeplerin başında yanlış beslenme alışkanlıklarının olduğunu belirterek, şunları söyledi;

''Aşırı kilolarından şikayetçi olan hastaları incelediğimizde, büyük oranda yanlış beslenme alışkanlıklarına sahip olduklarını, sürekli yanlış diyetler uygulayarak metabolizmalarına zarar verdiklerini görüyoruz. Bu yanlışlara bir de hareketsizlik eklenince obezite neredeyse kaçınılmaz bir son oluyor. Merkezimizde öncelikle hastalarımızın bu yanlışlarını görmelerini sağlıyoruz. Ama burada farklı olarak yaptığımız şu: hastamıza bu yanlış, şu yanlış demiyoruz. Onlarla görüşmelerimizde günlük yaşamlarında yaptıkları hataları kendilerinin fark etmelerini sağlıyoruz.”

Adım adım kilo verme yolculuğu

Modüller boyunca hastaların, ekiple sürekli irtibat halinde olduklarını vurgulayan Tüzün, şunları kaydetti:

''1'inci modülde koordinatörle görüşen hasta tedaviyi kabul ettikten sonra yaşam koçu, diyetisyen ve psikologla görüşmeye alınıyor. Bu modülde hastalarımızın, yaşamları boyunca onları obeziteye iten psikolojik sebepleri araştırılıyor. Ardından 2'nci modülde küçük bir check-up'tan geçiriliyorlar. Burada obeziteyi tetikleyen fizyolojik veya biyolojik bir sebep var mı araştırılıyor. Hastalarımız yapılan tarama sonrasında dahiliye uzmanı tarafından değerlendiriliyor. 3'üncü modülde, hastalarımızı grup terapisine alıyoruz. Burada hastalarımızın motivasyonunu arttırarak, bilinç değişimi yapıyoruz. Ardından adım adım kilo verme yolculuğumuz başlıyor ve 4'üncü modüle geçiyoruz.”

8 hafta sürüyor

Hastalarının 8 hafta boyunca haftada 1 gün merkeze gelerek, ekiple görüşme yaptıklarını belirten Dr. Tüzün, “5'inci modüle geçtiğimizde artık yavaş yavaş hastalarımızın kendi kanatlarıyla uçmalarını istiyor ve 2 haftada bir görüşmeler yapıyoruz. Bu modüle kadar hastalarımız kendilerini tanımış, doğru ve yanlış olan beslenme alışkanlıklarını kavramış oluyor. Ve artık sona gelmiş oluyoruz. 6'ncı modülde hastalarımızı 4 ay boyunca ayda bir kez görüşüyoruz'' ifadelerini kullandı.

100'de 100 başarı hedefi

Obezite'nin birçok hastalığın temeli olduğunu bildiren Dahiliye Uzmanı Dr. Zeynep Tüzün, Sağlık Bakanlığının araştırmasına göre Türkiye'de ortalama her 4 kişiden birinin obez olduğunu belirterek, “Adana Şehir Hastanesi Obezite Merkezi olarak 100'de 100 başarı hedefiyle çalışıyor ve fazla kilolara adeta savaş açıyoruz. Merkezimizde şu anda 90 hastanın aktif olarak tedavi sürecin devam ediyor. Vücut kitle endeksi 30 ve üzerinde olan herkesi Obezite Merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.