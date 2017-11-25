Türkiye’de kadın ölümlerinde Adana 2. sırada

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve proje paydaşlarınca Güney Adana Kalkınma Projesi" kapsamında düzenlenen "Kadın’ım ve Ben de Varım" etkinliği, Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle başladı.

Projenin açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Demirtaş, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü’nün Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş önemli bir gün olduğunu belirterek, “Dünyanın birçok yerinde kadına karşı şiddet geçmişten bugüne kanayan önemli bir yaradır. Bugün en gelişmiş ülkelerde bile kadına karşı şiddet, yüksek boyutlarda. Maalesef ülkemiz de kadına yönelik şiddetin yoğun bir şekilde yaşandığı bölgeler arasında yer almakta. Altını çizerek belirtmeliyim ki, şiddet, kabul edeceğimiz bir tutum, bir davranış değildir. Bariz, insanlık suçudur. En küçük tolerans, ona arka çıkmak demektir. Bu nedenle şiddetle mücadele hususunda herkesin sıfır tolerans ilkesiyle yaklaşım sergilemesi gerekir. Hangi TV kanalını açsak, hangi gazetenin 3. Sayfasını çevirsek kadına yönelik şiddet içeren bir haberle karşılaşmaktayız. Şiddetin türü ve boyutu maalesef akıl hudutlarını zorlayacak türde gözlerimizin önüne serilmekte. Bu görüntüleri izleyip insanlıktan çıkmış çıkışmış kimseleri görünce kendi insanlığımızdan şüphe eder noktaya gelmiyor muyuz?” dedi.

“Ülkemizde, ’kol kırılır, yen içinde kalır’ düşüncesi hala hakimiyetini sürdürüyor”

Vali Demirteş, kadınların maruz kaldığı fiziksel şiddetin yanında; cinsel şiddet, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet gördüklerini de ifade ederek, “Bu kanayan yaraya, geniş açıdan bakmak zorundayız. Şiddet konusunu, topyekün değerlendirmek durumundayız. Kadınların, etkilendikleri şiddetten dolayı resmi bir kuruma başvurmadıklarını da biliyoruz. Ne yazık ki, ülkemizde ’kol kırılır, yen içinde kalır’ düşüncesi hala hakimiyetini sürdürüyor. Bu vahim tabloyu izahta, hepimiz zorlanıyoruz. En değerli varlıklarımız olan kadınlarımızın bu elim hadiselerle birlikte anılması bizleri derinden üzmekte.” diye konuştu.

“Devletimizin sürdürdüğü pozitif ayrımcılık, kendini hissettirmektedir”

Mahmut Demirtaş, Adana’nın kadına yönelik şiddet konusunda karnesinin pek iç açıcı görünmediğini söyleyerek, “Üzülerek belirtmeliyim ki, kadın ölümlerinde ilimiz ikinci, kadın koruma tedbiri kararı konusunda ise dördüncü sırada yer almaktayız. Adana’da 2015 yılında 4 bin 126, 2016 yılında 4 bin 628, 2017 Nisan ayı itibariyle Bin183 kardeşimizle ilgili koruma tedbiri kararı alınmış durumda. Öte yandan şiddetle mücadele ve kadınlarımızın mağduriyetlerini ortadan kaldırmak adına, ilimizde 3 kadın konuk evi, 1 şiddet önleme merkezi hizmet vermektedir. Beşeri sermayemizin yarıdan fazlasını oluşturan kadınlarımızın bilgi, yetenek, kültür, fikir ve becerilerinden faydalanmamak akıl karı değildir. Yaşanan bunca olumsuzluğa rağmen, devletimizin ve hükümetimizin kadınlarımıza yönelik olarak yürüttüğü pozitif ayrımcılık, her alanda kendisini hissettirmektedir” ifadelerini kullandı.

“İlimizde, kadına yönelik olumsuz istatistikleri ortadan kaldıracağız”

Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Projesi kapsamında hazırlanan “Kadınım, Bende Varım” Projesi ile kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık örneği sergileyerek Adana ile ilgili olumsuz istatistikleri ortadan kaldıracaklarını kaydederek, “Projeyle kadınlarımızın kendi kimliklerini, kişiliklerini bulacakları çalışmalara imza atıyoruz. Adana’nın gündeminden yaşanması muhtemel kadına yönelik şiddet haberlerini çıkaracağımıza inanıyoruz. Kadınlarımızı hem psikolojik hem de ekonomik anlamda ayağa kaldıracak ve toplum içinde “Bende Varım” diyecekleri bir duruma kavuşturacağımıza inanıyoruz” dedi.

Vali Mahmut Demirtaş’ın konuşmasının ardından, "Kadın’ım ve Bende Varım" etkinliği, ‘kadına şiddet’ ve projenin amaçlarına ilişkin slayt gösterisi yapılması ve uzmanların konu hakkındaki açıklamalarıyla sürdü.

Projenin açılış törenine, Vali Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, kamu kurum ve kuruluşları ile proje paydaşları olan İl Emniyet Müdürlüğü, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Seyhan Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı yetkilileri katıldı.