Türkiye’de kaybolan Avusturyalı genç 104 gündür bulunamıyor

Kahramanmaraşlı Bozdoğan ailesi, 28 yıl önce çalışmaya gittikleri Avusturya’ya yerleşti. 57 yaşındaki Kadir ve 54 yaşındaki Elif Bozdoğan’ın 3 çocuğu dünyaya geldi. Çocukları Avusturya’da dünyaya geldiği için çifte vatandaş oldu. Gurbette işçi olarak çalışan baba Bozdoğan çocuklarını okutup büyüttü.

Bozdoğan çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan ve fırıncılık yapan 21 yaşındaki Hacı Bayram Bozdoğan geçen eylül ayında "Türkiye’ye tatile gidiyorum" diyerek evden çıktı. Bozdoğan, bir süre sonra telefonda görüştüğü ailesine "Ben Almanya’ya çalışmaya gidiyorum" dedi. Ailesiyle 29 Ocak’a kadar telefonla irtibat kuran Bozdoğan’dan bu tarihten sonra haber alınamadı.

Aile, çocuklarından haber alamayınca onu bulmak için önce Almanya’da araştırma yaptı. Ancak burada izine rastlamayınca Türkiye’ye geldi. Yapılan araştırma sonunda Türkiye’ye İstanbul’dan giriş yaptığı, en son ise Mersin’de görüldüğü tespit edildi. Aile şimdi Avusturya’da yaşamlarını bırakıp Türkiye’de il il oğullarını arıyor ancak aradan 104 gün geçmesine rağmen oğullarından hiçbir haber alamıyor.

Adana’da yakınlarının evine gelen anne Elif Bozdoğan, “Yavrum ne olursun çık gel senin hayatından endişe ediyoruz, bütün akrabaların seni arıyor. Biz artık çok korkuyoruz" diye ağladı.

Baba Bozdoğan ise oğluyla en son 29 Ocak’ta görüştüklerini, o günden bu yana haber alamadıklarını, her yerde aramalarına rağmen izinlerinin de bir hafta sonra bittiğini belirtti. Oğlunun hayatından endişe ettiklerini dile getiren Kadir Bozdoğan, İstanbul polisine kayıp başvurusu yaptıklarını ancak oradan da bir iz bulamadıklarına değinerek, oğlunu görene, yerini söyleyene mutlaka bir mükafat vereceğini söyledi.