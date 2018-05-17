Türkiye’nin en çok otopsi yapan savcısına şiirli veda

Düzenlenen veda yemeğinde, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, savcı için yazdığı şiiri okudu.

3 çocuk babası Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çömük (65), 1982 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanındaki adliyelerde görev yaptı. Adana Adliyesine 2010’da atanan Savcı Çömük, 8 yıl boyunca hem kendi nöbetini hem de hasta olan, mazereti bulunan, izinde olan birçok meslektaşının nöbetini tuttu. Ortalama yılda 12 nöbet tutan cumhuriyet savcılarının olduğu Adana Adliyesinde Çömük, bu süre içinde yaklaşık 500 nöbet tutarken, 2 bine yakın da otopsi yaptı. Bu sayıyla Türkiye’nin en çok nöbet tutan ve otopsi yapan savcısı olduğu belirtilen Çömük, yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Çömük’ün emekliye ayrılması nedeniyle Adana Göltepe Eğitim Tesisleri’nde veda yemeği düzenlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak ile çok sayıda yargı mensubunun katıldığı veda yemeğinde konuşan Savcı Çömük, görev yaptığı süre boyunca adalet sistemine olan güveni arttırmaya çalıştığını söyledi. Adana Adliyesinden ve mesleğinden çok mutlu ayrıldığını kaydeden Çömük, “Adaletli olarak mesleğimi yüceltmenin ve bayrağı ülkemin gençlerinin eline bırakmanın haklı gururunu yaşıyorum. Çalışmayı çok seviyorum ancak zorunlu olarak emekliye ayrılıyorum. Bana gösterilen ilgiden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başsavcıdan veda eden savcıya şiir

Veda yemeğinde konuşan Başsavcı Ali Yeldan, Mehmet Çömük’le birlikte çalışmaktan onur duyduğunu belirterek, “Mesleğimizin yüz akı Mehmet Çömük savcımızla ne kadar iftihar etsek azdır. Ben kendisine adliyemiz adına, emekleri adına, Adli Tıp Kurumu kapısındaki evladını, annesini, babasını yitiren insanlarımıza göstermiş olduğu şefkat adına teşekkür ediyorum. Onun emekliye ayrılması bizim için, yargı camiası için büyük kayıp. Emeklilik hayatında eşiyle, çocuklarıyla, torunlarıyla mutluluk, sağlık ve huzur diliyorum” diye konuştu.

Başsavcı Yeldan, veda yemeğinde savcının emekliye ayrılması nedeniyle yazdığı ‘Giderken Savcı Çömük’ başlıklı, ‘Adli Tıp’ın kapısında, toplantının sol başında, her zaman 18 yaşında, bulunur Savcı Çömük’ dizelerinin bulunduğu şiirini okudu.

Konuşmaların sonunda, Savcı Mehmet Çömük’e aralarında ceza infaz kurumlarında hükümlülerin de yaptığı ürünlerin bulunduğu çeşitli anı hediyeleri verildi. Duygu dolu anların da yaşandığı veda yemeğinde, meslektaşları da Savcı Çömük’le ilgili yaşadığı anılarını anlattı. ‘Efsane Savcı’ Adana Adliyesindeki çalışma arkadaşlarıyla tek tek vedalaşıp görevinden ayrıldı.