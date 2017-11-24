Türkiye’nin halk ozanları Adana’da buluştu

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen açılışa Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, kamu, sivil toplum kuruluşu ve Çukurova Edebiyatçılar Derneği’nin temsilcileri, halk ozanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, binlerce yıldan bugüne süzülüp gelen âşık geleneğinin Anadolu kültürünün en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu söyledi.

Toplumun her zaman yanında yer alan ozanların, toplumun acılarını, yaşayışını ve hissiyatını türküleriyle dile getirdiğini hatırlatan Vali Demirtaş, “Milletimizin moral ve motivasyon kaynağı olan ozanlarımız birlik ve beraberliğimize çok ciddi katkı sağlamışlardır. Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesinden itibaren bu topraklara yayılan köklü şiir geleneğinde, Çukurova coğrafyası da önemli bir yere sahiptir. Geçmişten bugüne Çukurova’nın bağrından birçok ozanımız çıkmış, namları Torosları aşıp tüm Anadolu’ya yayılmıştır” dedi.

"Türk Halk Edebiyatı’nda etkileri bugün bile hissedilen efsane ozanlarımız Karacaoğlan ve Dadaloğlu, Çukurova âşıklık geleneğinin en önemli iki temsilcisidir" diye konuşan Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

“Karacaoğlan ve Dadaloğlu eserlerinde, Çukurova’nın kültürünü, yaşayış biçimini, yaylalarını, ovalarını, bülbülünü ve gülünü dile getiren müstesna sanatçılardır. Adana, aşıklık geleneğinin sürdüğü Anadolu’muzun birkaç ilinden biridir. Aşıklarımız, bu kültürün yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla zor şartlarda mücadelesini sürdürmeye devam etmektedirler. Bugün bu mücadelede en büyük açmaz hiç kuşkusuz teknolojik gelişmelerdir. Baş döndüren bir hızla değişen teknoloji, ozanlarımızı kültürümüzün alt katmanlarına itmekte, yürütülen iyi niyetli çabalar karşılık görmeyince âşıklarımız, kendi kabuklarına çekilmektedirler. Bu hususta hiç kuşkusuz vatandaşlarımızla aşıkların, teknoloji ile geleneğin yollarını kesiştirmektir. Bu istikamette atılacak adımlar, kültürümüzün en önemli yapı taşlarından aşıklık geleneğinin yeniden canlanmasına vesile olacaktır.”

Vali Demirtaş, Çukurova’da aşıklık geleneğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına yürütülecek her türlü faaliyete destek olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Dünyanın kan ve gözyaşına boğulduğu, savunmasız insanların zalimlerin zulmü altında inlediği bir ortamda, tüm insanlığın aşıklarımızın vereceği; sevgi, barış ve kardeşlik mesajlarına her zamankinden daha çok ihtiyaçları vardır. Unutmayalım ki, bu toprakları sonsuza kadar vatan kılmamız, geleneğimizi geleceğe taşımamıza bağlıdır. Medeniyetimizin temel öğelerinden olan âşıklık geleneğimize de bu gözle bakmalı, geleneği gelecek kuşaklarımıza sağlıklı bir biçimde aktarma bilincini taşımalıyız” dedi.

Etkinliğin gelenekselleşerek daha geniş kitlelere ulaşmasını temenni eden Vali Demirtaş, “Türkiye’nin Halk Ozanları Adana’da Buluşuyor, etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçen tüm halk ozanlarımıza, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımıza, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ve Çukurova Edebiyatçılar Derneğine teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’de, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 16 aşık ve ozanın buluştuğu programda, aşıklık geleneğinin yaşatılması noktasında Adana Büyükşehir Belediyesi’nin destek vermekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Türkçe düşünen Türkçe söyleyenler var oldukça Türk Milleti ilelebet var olacaktır” dedi.

Başkan Sözlü, konuşmasını Yunus Emre’nin şu dizeleriyle noktaladı: “Biz gelmedik kavga için Bizim işimiz sevgi için Dostun evi gönüllerdir Gönüller yapmaya geldik.”

Adana’yı Aşık Feymani, Gül Ahmet Yiğit ve İbrahim Özcanlı’nın (Aşık Postacı) temsil ettiği etkinliğe Kars’tan Halk Ozanları İlgar Çiftçioğlu ve Mahmut Karadaş; Erzurum’dan Fuat Çerkezoğlu, İhsan Yavuzer ve Rahim Sağlam; Ankara’dan halk ozanları Adem Aydın ve Mustafa Aydın, Denizli’den Ozan Nihat Sönmez, Kırşehir’den Burhan Ertaş, Bursa’dan Temel Turabi, Sivas’tan Yavuz Altay (Aşık Erkani), ve Kahramanmaraş’tan Ali İhsan Öksüz (Öksüz Ozan) gibi değişik illerden katılan halk ozanları tarafından konser verildi.

Aşıkların karşılıklı keyif veren atışmaları ile devam eden “Türkiye’nin Halk Ozanları Adana’da Buluşuyor” etkinliği akşam Gala Yemeği ile sürdü.