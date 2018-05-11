Türkiye’nin ilk biyolojik çeşitlilik müzesi Adana’ya

Dr. Veysel Eroğlu, dünyanın en muhteşem tabiat güzelliklerinin Adana’da olduğunu söyleyerek, “Biyolojik çeşitlilik müzesini ilk defa Adana’ya yapacağız” dedi.

Toplamda 89 milyon lira değerindeki toplu temel atma ve açılış programı ile Orman Mahallelerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikalarının Dağıtım Töreni Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Törende konuşan Bakan Eroğlu, ormanlara gelir getirici kalemler üzerine çalıştıklarını belirterek, “Ne gerekiyorsa kuracağız ve 49 yıllığına geliri size ait olacak, kurasını çekip teslim edeceğiz” diye konuştu.

Adana’nın bir bal markası olması gerektiğine vurgu yapan Bakan Eroğlu, “Bal markası oluşturalım, ’Allah’ına kurban’ markası deriz. Böyle bir müjde vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Veysel Eroğlu Adana’ya en çok yatırım yapan bakanlıkta birinci sırada olduklarını vurgulayarak, “Bundan fevkalade mutluyum. Birinciliği elden bırakmayalım daha yapılacak çok şey var diyorum. Arkadaşlar çalışıyor hükümetimiz 32 milyar yatırım yaptı. Bunun 3 milyar 850 milyonu bize ait. Peki ne yaptık? 11 baraj ve gölet inşa ettik. 7 baraj daha yapılıyor. 17 baraj ve 1 gölete sahip olacaksınız. Bir de Yedigöze barajı var, 18 baraj 1 gölet. Tüm münbit toprakları sulayacağız. 791 bin dekar araziyi modern sulamaya açtık ama yeterli değil. DSİ müdürüm kusura bakma yeterli görmüyorum. Diyeceksin ki çok gelir artışı oldu. 472 milyon TL ilave gelir artışı sağladınız tamam bu güzel bir şey ama biz bunu 1 milyar TL’ye yükseltmek istiyoruz. İmamoğlu’nda ‘para bitti’ dedin başka yerden aktardık. Sen söyle aktarırız. Para sıkıntısı yok. Bu yüzden müteahhitlere talimat veriyorsun yıldırım hızıyla gece gündüz çalışarak pek çok sulamayı yapın” diye konuştu.

55 dere ıslah ettikleri ve ilan ettikten sonra 10 bal ormanı için teklif geldiğini kaydeden Eroğlu şunları kaydetti:

“Teklif geldi kurduk. Allah’ına kurban bal çok şifalıdır. Adana’da bu güzellikler var. Dünyanın en muhteşem tabiat güzellikleri Adana’da ama insanlar bilmiyor. Bu yüzden milli parkları tabiat parklarını ve bir takım güzellikleri buraya gösterdik. Hatta biz buraya müze yapacağız. Biyolojik çeşitlilik müzesini ilk defa Adana’ya yapacağız. Şunu istirham ediyorum. Buraya her şey değerli turistler istemiyoruz cebi para dolu turistler istiyoruz. En az 6 bin dolar para bırakacak turistler. ‘Tabiat Master Planı’ hazırlandı ve diğer eylem planı hazırlandı. Bugün yeni tabiat parkının ilanı için imza atacağım. Bir tabiat parkımızın alanını büyütüyoruz. Vatandaşın talebi var böylece her şey güzel olacak.”

24 Haziran seçimlerinin milletin istiklali, devletin bekası meselesi olduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, "Dolaysıyla hep birlikte buna hazır olmamız lazım hepimizin o tarihte sandığın başında olmamız lazım. Sandığa sahip olmamız lazım. Demokrasinin Türkiye’nin büyük hedeflerini gerçekleştirmesi için istikrar için daha gelişmiş bir Türkiye için ve gelecek nesillere çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak için 24 Haziran’da hazır mıyız? Hedef 2023. Türkiye hazır" dedi.

Bakan Eroğlu, daha sonra Hakkı Polat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında fidan dikimi etkinliğine katıldı.