Yaklaşık 40 okuldan katılımın olduğu turnuvada çekişmeli anlar yaşandı.

Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi’nde liseler arası ’Floor Curling’ turnuvası başladı. Adana genelinde yapılan turnuvaya yaklaşık 40 okuldan 16 erkek, 14 kız takımı olmakla beraber toplamda 177 lise öğrencisi katıldı. Turnuva, Türkiye’de liselerde düzenlenen ilk okullar arası turnuva olarak kayıtlara geçti.

Curling’in genelde kuzey ülkelerinde oynandığını ve Türkiye’de yeni yeni yaygınlaştığını söyleyen Çukurova Gençlik Spor İlçe Müdürü Bilal Oldaç, “Floor curling, buzda oynanmayan, yeni çıkmış bir branş. Cadde curling, sokak curling, okul curling gibi isimlerle adlandırılıyor. Daha önce okullara tanıtımını yapmıştık. Öğrencilerimiz hazırlandılar. Şu an yarı finaller oynanıyor. Çok çekişmeli müsabakalara sahne oluyor. Curling’de strateji çok önemli. Buna kuzey ülkelerinde ’buzul satrancı’ diyorlar. Yani satranç gibi strateji belirlemek gerekiyor. Taşlarımız var. Bu taşları atarak merkeze yakın noktada kalmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Curling’i ilk defa oynadığını söyleyen Adana Anadolu Lisesi öğrencisi Utku Çenet, “Bu oyunu arkadaşlarımıza tanıtıp, takım kurup, seneye başarılar elde etmeye çalışacağız. Biz oyunu dün öğrendik. Daha önce böyle bir oyun olduğunu da bilmiyorduk. Ona rağmen güzel bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Ufak sorunlar yaşadık ama bizim için avantaj oldu buraya gelip oynamamız. Maçlar çekişmeli geçiyor. İki maçımızı ucu ucuna kaybettik” dedi.

Öğretmenlerinin curling turnuvası olduğunu söyledikten sonra isimlerini turnuvaya yazdırdıklarını söyleyen Toroslar Anadolu Lisesi takım oyuncuları Evrim Karakaplan, Suna Ceren Özlü, Merve Berca Kökçü, Dila Tümyiğit ise, “Bu oyun strateji ile oynanıyor. Güzel geçiyor. Çoğunu kazandık. 3’te 3 yaptık. Bugün sadece bir maç kazandık. Şampiyon olmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Turnuva, bugün yapılacak finallerle son bulacak.