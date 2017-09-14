Türkiye’nin ilk online tıbbi ve aromatik bitkiler kütüphanesi

İnternet sitesinde 145 tıbbi ve aromatik bitkinin şekli, iklim ve toprak tercihleri ile kullanılan kısımları paylaşılıyor.

Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’ndeki Mısır Çarşısı’nda 1910’da Yusuf Çerçi tarafından kurulan Çerçi Yusuf, uzun yıllar boyunca yanında çalışan çıraklar ve aile fertlerinden sayısız çerçi yetiştirdi. Çerçi Yusuf’un en büyük oğlu Salih Çerçi’nin en küçük çocuğu Sevil Çerçi Babaç’ın 2017 senesi doğum günü hediyesi olarak Rana Babaç tarafından hayata geçirilen “cerciyusuf.org” 145 tıbbi ve aromatik bitkinin şekli, iklim ve toprak tercihleri, kullanılan kısımları, kimyevi bileşenler, tıbbi ve aromaterapi alanında kullanımları ile ilgili akademik kaynaklara dayalı referanslı bilgiler paylaşılıyor.

“İçerisinde çok sayıda bitki var”

Çerçi Yusuf’un şu anki sahibi Özgün Özbiçer, yaptığı açıklamada, site üzerinde çoğu bitkinin nasıl kullanıldığıyla ilgili yazıların bulunduğunu belirterek, “Türkiye’nin ilk online bitki kütüphanesini Çerçi Yusuf’un 4. kuşak torunu Rana Babaç tarafından açıldı. İçerisinde çok sayıda bitki var. Bitki nasıl kullanılır, her şey yazıyor. İnsanların nasıl kullanacağı yazdığı için çok faydalı. İnsanlar bize ulaşamadığı zaman internet sitesine girip oradan faydalanabiliyorlar. Siteye girip kullanma şekillerini yazıp önerilerde bulunabiliyorlar” diye konuştu.

“Sitemizi geliştireceğiz”

Dükkanın çok kalabalık olduğu için bazı vatandaşların siteyi inceledikten sonra kendilerine gelip ürün aldığını belirten Özbiçer, daha sonra şunları söyledi:

“Şu an 145 tane bitki var. Bu da giderek artacak bitki çeşidi çok fazla olduğu için daha da çoğalacak. Sitedeki bitkilerin çoğu zaten tıbbi bitkilerdir. Zararı olmayan bitkiler oraya yazılmış, açıklaması yapılmıştır. Çok güzel kaynaklardan yararlanılmıştır. Sitemiz yeni, geliştirmeye çalışacağız.”