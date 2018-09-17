Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60'ı Adana'dan

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Türkiye'deki 165 bin ton yer fıstığı üretiminin, 100 bin tonunun Adana'dan karşılandığını söyledi.

Türkiye'deki yer fıstığı üretiminin yüzde 60'ının karşılandığı Adana'da sezonun ilk hasadı bereketli başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, yer fıstığının hem gıda sanayisinde hem de yem sanayisinde kullanılan bir ürün olduğunu belirterek, “Özellikle diğer tüm ürünlerden daha fazla yağ oranına sahip bir ürün. Mesela ay çiçeği yüzde 40 civarına kadar yağ çıkarılan bir ürün. Ama fıstık yüzde 60'a kadar çıkabiliyor” dedi.

“Yer fıstığının üretim merkezi Adana'dır”

Adana'da yaklaşık 240 bin dönüme yakın yer fıstığı ekim alanı olduğunun altını çizen Tekin, “Bu ekim alanlarında ortalama dekara 400 kilogram civarında verim almaktayız. Ufak tefek değişiklikler olsa da 100 bin ton üretimimiz bulunmakta. Türkiye'deki fıstık üretiminin yüzde 60'ını Adana olarak üretiyoruz. Ancak sanayi yönünden tam bir gelişme kaydedemediğimiz için Osmaniye biraz daha bu işin reklamını ve sanayisini iyi yapıyor. Şu an Osmaniye gibi görünse de fıstık üretim merkezi Adana'dır. Türkiye'deki 165 bin ton üretimin, 100 bin tonu Adana'da gerçekleşiyor” diye konuştu.

Ceyhan ilçesinin Adana'da en çok yer fıstığı üretiminin yapıldığı ilçe olduğunu kaydeden Tekin, “Sadece Ceyhan'da 100 bin dönüm ekim alanımız var. Yer fıstığı sanayisinin yanında asıl kullanım alanı çerez. Çerezlik olarak kullanıldığından dolayı yağlı tohum desteklemeleri kapsamına alınmıyor. Şu an marketlere gittiğiniz zaman yeni yeni fıstık yağlarını görebiliyoruz. Artık sanayisel olarak da bu iş amacına ulaşmış oldu” şeklinde konuştu.

“Özbekistan, İran, Irak, Rusya'ya yer fıstığı ihracatımız var”

Muhammet Ali Tekin, yer fıstığının yurt dışına da ihraç edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Rusya, İran, Özbekistan gibi ülkelere ihracat yapılıyor. Dün fıstık ticareti yapan arkadaşlarla konuşmuştum. Rusya'dan bir tüccar gelip yaklaşık 500 ton yer fıstığı alacağı konusunda görüşmeler yapılmış. Bunun yanı sıra Özbekistan, İran, Irak gibi ülkelere de ihracatımız var.”

Öte yandan, hasadın başlamasıyla birlikte bölgedeki leylekler hasat yapılan tarladaki başakları yiyerek kendilerine ziyafet çekti.