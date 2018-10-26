İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'ye çalışmaya gelen kaçak 25 Afganistanlı yakalandı

Adana’da, yasa dışı yollarla Türkiye’ye çalışmak için girdiği tespit edilen 2’si kadın 25 Afganistanlı kaçak göçmen yakalandı.

Adana'da, yasa dışı yollarla Türkiye'ye çalışmak için girdiği tespit edilen 2'si kadın 25 Afganistanlı kaçak göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Polis ekipleri, Seyhan ilçesi D-400 Karayolu'nda şüphe üzerine 2 minibüs durdurdu. Minibüslerde yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 3'ü kadın 25 Afganistanlı yakalandı. Kaçak göçmen adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Afganistanlı vatandaşları ülkeye çalışmak için girdiği öğrenildi.



Afganistan uyruklu vatandaşlara yapılan işlemlerin ardından Adana Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.