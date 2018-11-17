Türkkuşu Caddesi, altgeçit ile Merkez Camii Otoparkı'na bağlanıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ordu Caddesi ile Türkkuşu Caddesi üzerindeki otopark ve trafik sıkıntısına çözüm üretmek için Sabancı Merkez Camii otoparkını alt geçit ile Türkkuşu Caddesi'ne bağlamaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Gül, Seyhan Nehri üzerinde Galeria iş merkezi yanında yapımına başlanan köprü ile Girne Köprüsü'ndeki genişletme çalışmaları için DSİ'nin kendilerine 45 günlük bir süre verdiğini, dolayısı ile öncelikle bu alanlardaki çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi. Yılbaşına yakın bir zamanda da Türkkuşu Caddesi'ni Merkez Camii Otopark'ına bağlayacak altgeçit projesine başlamayı planladıklarını belirten Gül, “Esnafımızı fazla mağdur etmeden, trafikte uzun süreli sıkıntıya yol açmadan, özel bir yöntemle çok hızlı ve agresif bir şekilde bu projeyi gerçekleştireceğiz. 2-2,5 aylık bir sürede bu altgeçidi yapıp otoparka bağlayacağız. Halen bu otoparka günlük 50-60 araç giriyor. Çünkü esnafın, şehir merkezinin, iş hayatının yoğun olduğu bölgeden girişi yok. Türkkuşu Caddesi bağlantısını yapınca bu engeli aşmış olacağız. Bu sayede Ordu Caddesi ve Türkkuşu caddesi üzerinde yaşanan otopark ile trafik sıkışıklığını da çözerek vatandaşımızı rahatlatmış olacağız” dedi.

Gül, Merkez Camii Otoparkı gelirinin belediye ile ilgisinin bulunmadığını, Türkiye Diyanet Vakfı'na ait olduğunu da sözlerine ekledi.