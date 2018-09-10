TÜRKÖK Projesi ile 3 bin 73 kemik iliği örneği hastalarla eşleşti

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı'nın yürüttüğü TÜRKÖK Projesi kapsamında, 339 bin 24 kişi kemik iliği örneği verirken 3 bin 73 kemik iliği örneği hastalarla eşleşti.

Çukurova Devlet Hastanesinde “Kök Hücre” konulu seminer düzenlendi. Kök hücre bağışının önemine dikkat çekilen seminerin ardından, gönüllülerden numuneler alındı.

Daha sonra Saygılı tarafından Başhekim Uzm. Dr. Akif Küçükcan'a kök hücre bağışçısı kazanımı ve bilinçlendirme konularında verdiği destek nedeniyle, teşekkür belgesi takdim edildi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Saygılı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) Projesinde, gönüllü kemik iliği bağışçısı sayısının 339 bin 24'e ulaştığını söyledi.

Projenin başlamasından bugüne kadar geçen süreçte, kemik iliği örnekleri ile hastalar arasında 3 bin 73 eşleşme olduğunu ifade eden Saygılı, “Bu eşleşmelerden 2 bin 984'ü Türkiye, 89'u ise yurt dışındaki hastalarla gerçekleşti” dedi.

Saygılı, kök hücre tedavisinin, kemik iliği kanserleri, lenfomalar, çeşitli organ kanserleri, kemik iliğinin yetersiz çalıştığı veya çalışmadığı durumlar, kalıtsal anemiler, imün yetersizlikler ve kalıtsal metabolik hastalıklarda uygulandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kök hücre numunesi vermiş olan kişilerin doku bilgileri, 10 yıl süreliğine TÜRKÖK sisteminde tutularak, hasta olan kişilerle doku uyumuna bakılmaktadır. Bu şekilde hayat kurtarmak isteyen bağışçı olmaya uygun kişiler, Türk Kızılayı'na ait kan bağış birimlerinde kök hücre bağış başvurusu yapabilirler. Bağışçıların, 18-50 yaş aralığında ve sağlıklı, Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz hastalığı geçirmemiş olması, kronik hastalığı bulunmaması, kanser ve HIV tanısı konmaması gerekmektedir.”