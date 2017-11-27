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27 Kasım 2017 11:07

Türküler akustik rock tarzında dile geldi

Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazanoğlu Konağı Resitalleri’nde Tunç Özsöyler ve arkadaşları Anadolu ezgilerini yorumladı.

Türküler akustik rock tarzında dile geldi

27 Kasım 2017 11:07


Adana Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ramazanoğlu Konağı Resitalleri Akustik Rock Türküler konseriyle sürdü.


Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikte gecenin solisti, gitar virtüözü Tunç Özsöyler’e ritim sazda Murat Bakrak, bas gitarda Dalçın Tek eşlik etti. Hilal Açık ise konserde konuk solist olarak sahne aldı. Anadolu insanının aşkını, sevincini, mutluluğunu, hüznünü, acısını, hasretini ve ayrılığını anlatan türküleri yorumlandı. Konserinde Dut Ağacı, Divane Aşık, Çemberimde Göl Oya, Yal Gızam, Deniz Üstü Köpürür, Geçti Dost Kervanı türkülerine yer veren Tunç Özsöyler ve Hilal Açık, konsere gelenlerden alkış aldı.


Adanalı sanatseverler, Ramazanoğlu Beyliği döneminin saray selamlığı olan ve Osmanlı Padişahları Kanuni Sultan Süleyman ile 4. Murat Han’ın misafir edildiği 500 yıllık Ramazanoğlu Konağı’nın eşsiz atmosferinde keyifli bir akşam yaşadı.


Konserin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bürokratları sanatçılara anı plaketi vererek, teşekkür etti.




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