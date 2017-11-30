Turunçgil üreticilerine, üretim teknikleri semineri

ADATÜB’ün, üyelerine yönelik düzenlediği eğitim çalışmaları “Bilezik Alma Uygulamaları” semineri ile devam etti. Adana Çiftçiler Birliği İzzettin Özgiray toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimin konusu turunçgiller için önem arz eden “Bilezik alma” uygulaması oldu.

ADATÜB üyelerinin yanı sıra Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru’nun da katıldığı seminerin açılışında konuşan ADATÜB Başkanı Rifat Karabucak, geçtiğimiz günlerde İsrail’e giderek incelemelerde bulunan heyetin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Başkan Karabucak, birlik olarak düzenledikleri yurt dışı gezileri ve eğitim çalışmaları ile üyelerinin bilgi, birikimlerini arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Eğitim seminerinde ele alınacak olan bilezik alma yöntemi ile ilgili bilgi de veren Başkan Karabucak, çok yıllık odunsu bitkilerde besin maddelerinin köke gidişini engellemek için dalların kabuklarının halka şeklinde çıkarılması suretiyle yapılan işlemin verim ve kaliteyi artırdığını söyledi.

Ağaç sağlıklı olmalı

Başkan Karabucak’ın ardından söz alan Turunçgil Ziraat İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berna Tekinalp, İsrail’den örnek alınan uygulamanın meyvede verim ve kalite artışı sağlanmasının yanı sıra meyve iriliği, olgunlaşma süresini de etkilediğini söyledi.

Bilezik alma yöntemi uygulanan ağaçların sağlıklı ve dört yaşını geçmiş olması gerektiğine dikkat çeken Tekinalp, “Uygulama sağlıksız ağaca yapıldığı takdirde birtakım şeker ve mineraller bünyede tutulamadığı için bitkinin ölüme neden olabiliyor. Ayrıca uygulama yapılan bölgede kesitler arasında kalıntı kalmaması gerekiyor. Küçük bile olsa kesitlerin kalması yüzde 5 ve 10 arasında performans kaybına neden oluyor” dedi.

Ana dallara uygulanıyor

Tekinalp, bilezik uygulamasının nasıl yapılması gerektiği konusunda da bilgi vererek, “Uygulamayı sadece ana dallara yapıyoruz. Ancak üç ana dal varsa sadece ikisinde uyguluyoruz. Su ve şeker taşıyan iletimlerin ağaca rahatlıkla verilebilmesini için dalın birine dokunmuyoruz. Uygulama çiçeklenme dönemlerinde ve tomurcuğu fazla olan ağaçlarda yapılmalı. Tomurcuk bulunmayan ağaçlarda yöntemin uygulanması yaprak dökülmelerine neden olabilir” diye konuştu.

Kolay ama pratik istiyor

Ziraat Mühendisi Önder Sın ise, bilezik alma yönteminin kolay ancak pratik isteyen bir uygulama olduğunu belirtti.

Adana’da uygulamaya başladıklarında önce birkaç ağaç üzerinde deneme yaptıklarını kaydeden Sın, “Daha sonra bahçe ve parsel bazında bilezik alma yöntemini uygulamaya başladık. Yaklaşık 17 yıldır uyguladığımız yöntem sayesinde verimlilik, meyve iriliği konusunda olumlu sonuçlar alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başarı grafiği yüksek

Mühendis Önder Sın, bilezik alma yönteminin en başarılı uygulandığı ürünün minneola cinsi mandalina olduğunu da belirterek, “Minneola mandalinasının veriminde yüzde 89’lara ulaşan bir verim artışı söz konusu oldu. Nova cinsi mandalina da ise yüzde 40 ile 60 arasında verim ve irilik artışı sağlandı. Washigton, Valencia, Okitsu ve Satsuma gibi ürünlerde de yüzde 90’lara varan bir başarı elde edildi” şeklinde konuştu.

Sın, greyfurtta ise uygulamanın başarılı olamadığını söyledi.

Sürekli uygulanması tehlikeli

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Prof. Dr. Turgut Yeşiloğlu, ise gövdeden bilezik alma yönteminin sürekli yapılmasının tehlikeli olduğunu kaydetti. Gövde bileziklerinin büyük ve aşırı olması halinde ağacı ölüme götürme tehlikesi oluşturduğunu kaydeden Yeşiloğlu, zaman zaman kalite kaybına neden olduğunu da ifade etti.

Yeşiloğlu, yöntemin önce denenmesi, sonuç alındıktan sonra uygulanması gerektiğinin de altını çizdi.

Sorun yoksa ihtiyaç da yok

Ziraat Mühendisi Niyazi Gönen ise normal gelişmekte olan bitkilerde verim ve meyve iriliği problemi yoksa bilezik alma veya çizmeye yöntemine ihtiyaç olmadığını kaydetti. Gönen, “Biz sorunlu bitkilerde çizme veya bilezik alma uygulamasını yaparız. Nova, Minneola gibi tozlanma problemi olanlar veya meyve ürelik problemi yaşayan Valencia gibi çeşitlerde meyve küçülüyor. İşte o zaman meyveyi iyileştirmek adına çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Farklı dönemlerde farklı sonuç

Niyazi Gönen, farklı dönemlerde yapılan bilezik alma işleminin farklı sonuçlar ortaya çıkarttığını belirterek, “Şubat - Ağustos döneminde tek veya çift bilezik aldık. Şubat ayında yaptığımızda hasat öncesi meyveler döküldü ama çiçek döneminde alınan bileziklerde problem olmadı. Ocak ayında işlem sırasında meydana gelen yara kapama olayı yüzde 50 ve çift bilezikte ise yüzde 95 yüzde 100 arasında. Ertesi yıla hazırlık yapması amacıyla bu çok önemli” diye konuştu.

Bilezik almanın belli bir mesafeden yapılmasının zorunlu olduğunu da dile getiren Gönen, “Bu bir kanun değil değişebilir elbette fakat sınır olarak bilezik aldığınız ağaçlar almadığınız ağaçlarla aynı düzey verime geldiğinde uygulama yapılmayarak dinlendirilmesi gerekir” dedi.